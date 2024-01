Afortunadament, al llarg de tota la meva vida d’adult, molt poques vegades he hagut de fer ús de la Seguretat Social, ja no només per la meva condició d’autònom amb més de 51 anys de cotització, ja que segons diu la dita: «Si no et vols posar malalt… fes-te autònom», sinó per l’excel·lent salut que la vida m’ha regalat, possiblement per l’enfortiment adquirit per les no tan bones condicions de vida de la gent de la meva generació nascuda als 50s/60s, condicions que suposo van actuar com a vacunes naturals als nostres cossos, en mancar en aquesta època dels mitjans econòmics, socials i tecnològics d’avui dia.

Desafortunadament també, els anys no perdonen i a partir de certa edat, arriben les xacres i per tant les visites més continuades als centres de Salut. És per això que en els darrers cinc anys, he hagut d’acudir per coses importants tres o quatre vegades. La darrera, aquesta mateixa setmana per a una intervenció quirúrgica.

Estem acostumats a escoltar queixes destructives (que no constructives, ja que aquestes són fins i tot necessàries) de tota mena sobre la Seguretat Social, tant a nivell organitzatiu com de manca de mitjans i tracte, crítiques que habitualment venen dels que menys s’han esforçat, menys han aportat, més exigeixen i menys valoren aquest gran bé comú que tenim a Espanya i a cadascuna de les autonomies, entre elles Catalunya, on hi habito.

Per la meva professió, he hagut de viatjar a molts països del món i pels cinc continents, la qual cosa m’ha permès poder comparar i valorar amb criteri la diferència entre altres sistemes de salut i el nostre. Sens dubte el millor amb diferència, és el que nosaltres gaudim, per la qual cosa hauríem d’estar molt orgullosos i tractar de no abusar, secundant per a millorar i mantenir-ho.

Dit tot això, sent a l’habitació de recuperació se m’ha ocorregut que, de la mateixa manera que ens queixem quan es detecta una cosa mal feta, també és de justícia reconèixer les coses que es fan bé…encara que sempre siguin susceptibles de millora.

Des que vaig entrar a l’Hospital de Sant Joan de Déu per a la meva intervenció, tot ha estat una organització excel·lent, iniciant en la recepció per a l’ingrés, els zeladors, tot l’equip de cirurgia del quiròfan 4, els qui a més de fer una gran feina professional, ho fan amb un tendre tracte humà i respecte amb el pacient.

La mateixa actitud de la resta de zeladors que et traslladen a l’habitació (A107-A108) les infermeres i auxiliars, els doctors, tots amb una amabilitat i professionalitat exquisida a més del bon estat i neteja de les habitacions.

També m’ha sorprès la quantitat de professionals joves i altres en formació que segueixen la mateixa línia de l’esforç i del treball ben fet, la qual cosa em dona tranquil·litat de cara a la disponibilitat de professionals de la salut en el futur.

El meu més sincer agraïment, felicitació i respecte a tots ells i també a la direcció de l’Hospital Sant Joan de Déu que d’assegurança ha propiciat i organitzat aquesta magnífica filosofia i forma de conducta de tot el seu personal.

Durant aquests dos dies/nits heu fet que em senti com a casa.

Ànim! Aquest és el camí, i si canvieu que sigui sempre per a millorar.