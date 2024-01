Berga i el Berguedà van poder visualitzar ahir el fruit més evident de la integració de l’Hospital de Berga, abans de Sant Bernabé, en la xarxa pública de la Generalitat, després d’una llarga trajectòria com a centre de titularitat municipal. Les anteriors instal·lacions són substituïdes per una infraestructura de dimensions suficients i amb característiques modernes, inclosos dos llits per a semicrítics, i també s’integren els equips d’urgències de l’hospital i de primària, de manera que un únic servei, que disposarà dels dos equips humans, podrà oferir un servei més eficient i més complet. Si més no aquesta és la idea. La modernització de l’Hospital de Berga té molt camí per recórrer. La seva naturalesa municipal, i una gestió més que discutible durant els darrers anys, l’havien deixat molt endarrerit. De fet, en aquests moments no disposa ni d’un equip per fer ressonàncies. Posar-se al dia i coordinar-se amb Sant Joan de Déu són les consignes per al futur, insisteixen els seus responsables. Tan de bo sigui la teràpia adient per guarir el deteriorament material i humà acumulats. Berga ho necessita, i hi té dret.