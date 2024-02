S’ha fet viral un fragment de l’espectacle a Barcelona d’un humorista alemany i la seva interactuació en anglès amb una espectadora que es queixa perquè al lloc on viu «tothom» parla en català. L’humorista li pregunta què té d’estrany que la gent d’un país parli la llengua del país, i de broma en broma la deixa més aviat planxada. La pregunta inevitable és: algú sap a quin indret de Catalunya viu la persona en qüestió? Quina és la població (de «l’interior», va precisar) on tothom parla en català i converteix en un calvari la vida diària de qui no l’entengui? Potser roman oculta per evitar una invasió descontrolada, ja que desenes de milers de catalanoparlants, cansats de lluitar sense èxit contra les onades invencibles de la castellanització, voldrien viure allà on tots els cambrers saben quina cosa és un tallat, els infants comenten en català les històries del Cavall Fort i els dibuixos de l’SX3 a l’hora del pati, i els nouvinguts s’adapten ràpidament per no quedar al marge. Per desgràcia, els estudis de sociolingüística apunten en la direcció contrària a la major part del país. Fins i tot en poblacions on és clarament minoritari, el castellà es converteix en llengua de jocs infantils per simple inèrcia, i es troben cambrers als que els costa distingir les sonoritats de «cafè amb llet» i «cafè amb gel». Ara mateix, allà on és majoritari el castellà devora el català, i allà on no ho és igualment en distorsiona l’ús, l’enxiqueix i l’acovardeix. L’espectadora del vídeo viral va explicar que treballava de traductora, i això va incrementar les burles de l’humorista; es pot deduir que la noia va arribar a Catalunya convençuda que a tota Espanya es parla espanyol, de Finisterre a Maó i d’El Hierro a Port-Bou. De fet, si s’hagués establert a l’àrea metropolitana, hauria experimentat un contacte força escàs amb el català, i el poc que tingués no seria problema perquè l’interlocutor li cediria la llengua de seguida. Però va tenir la mala sort de desembarcar a l’Armòrica (el poblat d’Astèrix) del català. Insisteixo: on és?