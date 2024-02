Parlem de zorras. Fa quatre dècades, el 16 d’abril del 1983, les Vulpes, cantaven Me gusta ser una zorra en el programa Caja de ritmos de TVE; dues setmanes més tard una editorial del diari ABC, que dirigia Luis María Ansón, acusava l’ens públic d’haver «transgredit àmpliament els límits constitucionals» (?) amb una cançó que «subleva al pare de família i indigna al ciutadà responsable» (?). Resultat, la fiscalia es va querellar contra el grup femení de punk per un suposat delicte d’escàndol públic (que es va arxivar tres anys més tard) i el programa televisiu es va cancel·lar. Censura política després de la dictadura franquista i un malson judicial per a unes dones que van cantar el que els va sortir de la xona en un programa que van veure quatre gats però que va transcendir quan hi van clavar la banya els ultraconservadors de l’ABC amb una editorial de pàgina titulada «Ja n’hi ha prou». De què, de zorras? Per què de zorros (homes aficionats a les dones, segons algunes accepcions ) n’hi havia per donar i per vendre. Amb corbata i bona reputació. A favor? En contra?

En el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, una de les accepcions de zorra és la que va provocar la polèmica de fa 41 anys i la que l’ha provocat ara Nebulossa -María Bas i Mark Dasousa- amb el tema del mateix nom que representarà televisió espanyola al festival d’Eurovisió. És a dir, zorra com a prostituta, meretriz, puta, furcia, ramera, fulana, pelandusca. I difícilment no ens posarem d’acord si qualifiquem zorra com una paraula que il·lustra la doble moral masclista quan assenyala una dona. Per a María Bas, el tema eurovisiu vol plantar cara a aquest masclisme «resignificant» la paraula. Una croada que alimenta novament la polèmica en forma de censura social: A favor? En contra? Mèrits o demèrits musicals a banda, una part del feminisme defineix Zorra com una cançó misògina, sexista i masclista, i una altra part la celebra. A favor? En contra? Nebulossa no canviarà la connotació masclista de zorra ni li atorgarà un nou significat per combustió espontània perquè 41 anys després de les Vulpes el problema continua sent estructural en una societat patriarcal com la nostra. Canviar el significat de les paraules no és fàcil però canviar la mentalitat de qui les pronuncia, tampoc: del 1983 a avui en dia, en punk o en pop, en analògic o en digital, l’accepció de zorra manté el sedàs masclista del diccionari. Mentrestant (i és el que té situar-se a l’ull de l’huracà), la cançó s’ha convertit en el segon tema més viral de Spotify. Les polèmiques zorras sempre venen. És la història interminable. A favor? En contra?