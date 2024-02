És un fet que l’independentisme s’ha alçat amb preocupació, després de dir no a la llei d’amnistia per o a conseqüència dels últims moviments dels jutges Manuel GarcíaCastejón i Joaquín Aguirre que no volen que es permeti la tornada de Carles Puigdemont amb l’actual llei d’amnistia.

De veritat creieu que la llibertat de tots els catalans serà una realitat palpable garantida per aquesta jovenívola llei? En l’article de Xavier Domènech, del 31 de gener, diu que els homes i dones de PSOE i Junts, i no puc estar més d’acord amb ell quan afirma que, al cap i a la fi, les paraules de desgast, traïció a l’amnistia i l’escàndol de la nostra societat catalana és una obvietat terriblement insana i difícil de pair. Els polítics no només tiren les urpes al vent sense pensar a ser transparents, ésser perseverants, fent sempre que déu ho permeti una bona feina per un dia ser recordats per les bones obres, acords, que ajudin a la gran majoria silenciosa. No us fa pena la política partidista sense buscar solucions per a tothom?