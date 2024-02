Com que la setmana passada parlàvem de la mort, avui ens toca parlar de la vida. Comencem amb unes quantes consideracions:

El verb que vol dir viure s'escriu live i es pronuncia /lév/.

El nom que vol dir vida s'escriu life is es pronuncia /laif'/.

El plural del nom life és irregular; s'escriu lives i es pronuncia /laivz/ ('z' catalana).

Però la forma -s del verb live també s'escriu lives (pronunciada /lévz/).

Així podem inventar oracions com "A spy lives two lives" (Un espia viu dues vides).

També hi ha l'adjectiu live, que s'escriu com el verb, però es pronuncia /laiv/; vol dir en directe (p.e.: música); ex.: Live music is best.

Per a embolicar encara més la troca, l'adjectiu català viu viva es tradueix en anglès de tres maneres, depenent del sentit: no mort; prompte, amatent; animat energètic.