L’historiador ambiental Stephen Pyne ens considera immersos en una era que anomena Pirocè: L’Edat del Foc. No es tractaria només de l’impacte de la presència humana sobre el planeta, que ens fa parlar de l’Antropocè, sinó al fet que aquesta presència s’ha manifestat i s’ha expandit mitjançant l’ús del foc per part de la nostra espècie, des de les primeres fogueres que allunyaven el fred i les feres, i van permetre la incorporació d’aliments nous a la dieta mitjançant la cocció, fins l’ús massiu de combustibles fòssils com a motor indispensable de la industrialització, per no parlar de la destrucció per incineració de què són capaces les armes nuclears.

Sembla que estem en el camí correcte per aconseguir que el Pirocè es caracteritzi també per la combustió no controlada de les masses forestals, com a conseqüència i a la vegada com a continuadora del cicle del foc. Segons investigacions universitàries recents, a nivell planetari els incendis provoquen actualment un ritme de destrucció de massa forestal que multiplica per dos la de fa només dues dècades. L’escalfament global provocat o ajudat per l’ús dels combustibles fòssils afavoreix l’aparició i creixement dels grans focs, els quals, al seu torn, emeten enormes quantitats de carboni a l’atmosfera, incrementen així el seu escalfament, i afavoreixen per tant que s’escampin nous incendis. S’ha posat en marxa una dinàmica autopropulsada que costaria de frenar fins i tot si la humanitat es decidís seriosament a fer-ho.

Ara mateix els responsables d’Acció Climàtica de la Generalitat estan alarmats. Preveuen la campanya d’incendis més complicada dels darrers trenta anys a causa de la sequera persistent i les temperatures inusuals, que converteixen els boscos en polvorins. Hi ha grans masses forestals al límit del col·lapse, pins coberts d’agulles marrons, matolls que ho aguanten tot i estan morint. Una part dels boscos en risc acullen urbanitzacions residencials: si aviat no plou molt, aquest any patirem. I si plou i passa el perill immediat, patirem igualment els anys a venir.