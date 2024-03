El barri vell de Berga continua vivint una profunda irritació pel mal funcionament de la recollida d’escombraries, i torna a estar en un moment d’esclat del malestar, com no ha deixat de passar des que es va implantar la recollida porta a porta, ja fa cinc anys. Els veïns, amb la presidenta del barri de Capdamunt de Vila al capdavant, es neguen a recollir el nou cubell que ara serà reglamentari, com a forma d’expressar la seva protesta. Hi ha acord que el que fa que el porta a porta s’hagi traduït en acumulacions de bosses de brossa on no toca i de forma constant és l’incivisme de veïns que no fan el que han de fer. La brossa no la deixa per terra el Consell Comarcal, responsable de la recollida. Però després de cinc anys el Consell ja ha d’haver après de sobres que un dels elements amb què cal comptar per fer la feina ben feta és amb que hi ha veïns que insisteixen a comportar-se com energúmens, i que els altres no ho han de pagar. Per tant, ha d’actuar posant càmeres, vigilants, educadors o recollidors de bosses mal llençades, però alguna cosa ha de fer. Deixar que els veïns es queixin i fer com qui sent ploure és inacceptable. I que el barri estigui brut, també.