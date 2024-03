Es podia esperar que la sala penal del Tribunal Suprem, presidida per Manuel Marchena, seguís l’estela del jutge Manuel Garcia Castellón i també observés indicis de terrorisme en els actes del Tsunami Democràtic. El camí que ha seguit l’alt tribunal espanyol en tot el que està relacionat amb el procés no permet confiar en interpretacions jurídiques gaire favorables a aquells que van promoure mobilitzacions per protestar contra la sentència que va condemnar per sedició els polítics que van intervenir en el procés de l’1-O.

El poder judicial espanyol ja va demostrar el seu posicionament en relació al Procés. Només cal recordar les condemnes a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que eren presidents de l’ANC i d’Òmnium respectivament, per haver-se enfilat sobre un cotxe de la guàrdia civil per adreçar-se als manifestants i demanar-los que abandonessin la concentració que es va formar davant la conselleria d’Economia, el 20 de setembre de 2017. Curiosament, ara que una majoria parlamentària està disposada a aprovar una llei d’amnistia, l’alta judicatura espanyola compara el Tsunami Democràtic amb la kale borroca dels anys de plom del terrorisme basc i afirma sense despentinar-se que les protestes a l’aeroport es poden considerar terrorisme de carrer i que és un error limitar el terrorisme als actes comesos per ETA o pel gihadisme. Si aquella manifestació d’ara fa quatre anys es pot considerar terrorisme de baixa intensitat, que es calcin tots els col·lectius que vulguin exercir el seu dret de manifestació, perquè els poden aplicar l’article 573 del Codi Penal, sobretot si són independentistes.