Qui hagi pujat al santuari de Queralt pot evocar les paraules de Josep Pla: «la balconada és prodigiosa i la presència de la terra és abassegadora». Qui ho hagi fet en bicicleta sap que l’obaga és un trencacames de revolts i contra-corbes exigent.

El periodista Isaac Vilalta, un parell de còmplices i un reguitzell de voluntaris tenen pel quart dissabte de març l’etapa reina de La Volta a Catalunya. Començarà i acabarà a Berga. Els 154 quilòmetres discorreran íntegrament per la comarca. Després de cinc ports de muntanya, de primera, de segona, de tercera i un de categoria especial, s’arribarà a dalt de la serra. Qui acabi líder allà dalt haurà guanyat la cursa.

És la notícia berguedana en anys. Les etapes de bicicletes funcionen per dies. Al matí arriben els muntadors, apareix la caravana comercial, els busos amb els ciclistes i els Mossos tallen carreteres. Surt el pilot i corren l’etapa. Al vespre desmunten i se’n van amb tots els trastos. Una escombrada (o no) i l’endemà tot està oblidat. És així al Tour, al Giro, la Vuelta o la Volta. Però els organitzadors locals en volen més.

La Volta no venia des del 1.959. Després de temporades sense veure ciclisme professional, en aquesta ocasió els promotors, l’ajuntament berguedà i el consell comarcal preparen la festa esportiva de l’any i amb voluntat per fer la del segle. En clau d’actualitat esportiva disposen de l’heroi «local» Sepp Kuus. El guanyador de La Vuelta és un enamorat de la terra. Haurà de disputar-se la victòria amb Tadej Pogacar, potser el millor del món ara i el més ben pagat (6 milions d’euros). Però el «nostre» americà participarà motivat per córrer a «casa». Assegurat està l’espectacle esportiu (i la festa), sobretot des de la Font Negra i fins a la meta.

La capital berguedana fou durant anys la seu de l’històric equip Kelme, amb l’advocat Joan Mas de gerent. Un dels corredors d’aquella època, l’Àngel Edo, guanyador de dues etapes del Giro d’Itàlia i comentarista televisiu, ha visitat emocionat l’exposició al museu comarcal. Les botigues del carrer Major també són una mostra temàtica a l’aire lliure i el calendari, amb d’activitats i conferències, durarà tot el mes.

Hi ha una oportunitat daurada per sortir destacats al mapa, convertir l’etapa quasi en una clàssica i serà obligat repetir-la any rere any. Alguna cosa màgica hi ha entre les rodes i els manillars amb la ciutat. Consolidat el Portal Attack, un espectacle visual i molt televisiu en forma de curses eliminatòries pels carrers vells i entre llambordes, ara tocaria amarrar La Volta.

L’alcalde Sànchez i Ruben Peris, el president de la Federació de Ciclisme, van pactar l’etapa un any enrere. Es van comprometre a no fer-ho servir en les seves respectives campanyes electorals. Van sortir escollits i tot estava lligat. El que bé comença acostuma a culminar millor. En viu o en directe des de casa per Teledeporte, TV3 o Eurosport, el 23 de març serà el dia en què tot el món (ciclista) ens mirarà. Ho explicaran (Perico) Delgado, de Andrés, Alibés o Edo. L’americà de Berga podria guanyar, però el Berguedà ja ha guanyat.