Jeffrey Epstein, delinqüent sexual quasi convicte

Hi ha delictes que es paguen, però no prou. El gener passat es van desclassificar més de nou-centes pàgines de documents sobre el cas del delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Aquests documents podrien involucrar moltes més personalitats de les que ja se sabien del món de la política, de l’espectacle, de la reialesa, algun científic... i potser per aquest motiu no va pagar la culpa que tenia. Perquè aquestes personalitats el van encobrir pels favors sexuals que els havia prestat i per no quedar ells al descobert. O potser també es van encarregar d’evitar-li, en benefici propi, que no pogués declarar...

Jeffrey Epstein era un bilionari a qui els diners li permetien ser delinqüent sexual i aconseguir favors que d’altres delinqüents no poden ni somniar. Amb els diners que li sobraven de la seva luxosa vida, es va permetre una activitat delictiva i amoral que va poder mantenir durant molts anys. Tenia les espatlles cobertes gràcies als xantatges que tan bé havia planificat. Però per aconseguir-los havia folrat totes les seves propietats, moltes, entre elles una illa a les Illes Verges...―, de càmeres ocultes per poder gravar tots els delictes que ell facilitava. I així, després tenir tota aquella munió d’homes enganxats pels...

Es dedicava a reclutar noies, nenes fins i tot perquè algunes eren menors de catorze anys, amb pretextos i enganys diferents. Normalment, eren contractades (i ja s’encarregaven els seus ajudants de buscar-les altament vulnerables per poder dominar-les fàcilment), com a massatgistes o per activitats similars. Després es va poder saber que aquestes noies no n’eren de massatgistes. Bàsicament eren jovenetes tendres, plaents...

Que el protagonista d’aquesta truculència sigui un home, no es desvia gaire d’altres històries d’altres homes... però que la seva ajudant principal, i parella, fos una dona, em fa fàstic. Ghislaine Maxwell, filla del multimilionari i defraudador Robert Maxwell, era l’encarregada de traficar amb menors per a Epstein. Ell abusava sexualment d’aquestes noies/nenes, però també les oferia a molts homes importants que havia aconseguit gràcies a la relació amb Ghislaine.

Va ser detingut per unes primeres acusacions i, mentre als EUA et poden caure per abús sexual reiterat més de quaranta-cinc anys, ell, amb tretze mesos, i podent sortir cada dia per anar a treballar, ja va quedar absolt. Quants homes el protegien i es protegien? Als papers hi surten noms com el secretari de Treball de Trump, Clinton, M.Jackson, Stephen Hawking, Andreu d’Anglaterra... Ningú volia ser relacionat amb casos de pederàstia. Per això, la segona vegada que Epstein va ser engarjolat, abans d’un mes, ja es va trobar mort a la seva cel·la. El metge va dictaminar suïcidi. Però qui s’ho creu? Era una presó d’extrema vigilància i es van trobar les càmeres espatllades.

I és que la delinqüència sexual, amb diners, pot sortir barata. Però si jugues amb el poder, pot ser cara: et poden matar i donar-te’n la culpa.