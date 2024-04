Qui trinca pels gols esperats?

Ja he expressat algunes vegades la meva fascinació per certes inutilitats modernes que s’associen als esports, en general, i al futbol, en particular. La voluntat de convertir-ho tot en estadística condueix els mitjans de comunicació, tant els clàssics com els moderns, no a analitzar què ha passat sinó a preveure què passarà, com si fossin Nostradamus. I tot en un esport, el futbol, que si es caracteritza per alguna cosa és perquè és un dels més imprevisibles, un dels pocs en què pots guanyar jugant malament i sent clarament dominat per un adversari superior.

Així, dels autors dels mapes de calor per explicar-nos el que ja veiem, que un centrecampista corre més camp que un central, o per fer-nos ratlles a la pantalla per marcar-nos cap a on ha corregut un futbolista en una jugada, fet que ja hem observat utilitzant els ulls de què disposem, arriben els gols esperats.

Altres noticies de Jordi Agut Hawaii , Bombai, Dubai

Aquest darrer paràmetre, que ara s’ha posat de moda, ens indica, a través de mil dades de desintel·ligència artificial, quantes anotacions hauria hagut d’aconseguir un equip o un jugador comparat amb les realment assolides. Es basa en l’angle dels xuts, en el posicionament del davanter o del porter i potser també en si en aquell moment la carta astral del futbolista en qüestió no li era favorable. M’hauria agradat disposar d’aquest giny en els anys 80 i 90, a veure si hauria tingut prou bits per analitzar si algú esperava què farien elements com Julio Salinas, aquell home que et fallava gols cantats i te’n marcava d’impensables. I arribats a aquest punt, la pregunta de sempre: «quina empresa trinca pasta, amb aquesta camama dels gols esperats?» i sobretot «quina serà la propera rucada que s’inventin?».