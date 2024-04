Valoracions del ple de l’Ajuntament de Manresa

He agafat el costum de mirar els plens (un pèl pesats i llargs sincerament), per veure com parlen els grups polítics i representants de la ciutat, les prioritats, el seu tarannà i el del govern. En el ple de dijous passat, Fem Manresa va parlar sobe el consum d’aigua d’ICL Súria. Ja fa molts anys que gasten aigua, i ara surt? Curiós! Sí, cal revisar el tema de l’aigua però oportunista treure-ho ara. El fons és la guerra Israel-Gaza, ho han dit directament.

Educació: per què es carreguen les escoles concertades? No hi ha prou diners per pagar les escoles i les places de l’alumnat de concertades per part dels organismes públics. Les concertades fan de suport a l’escola pública. Alguns d’ells hi ha anat. Opinió personal: Escola pública sí, gestió privada. Hi ha moltes deficiències en l’escola pública, si més no de supervisió, de contingut pedagògic i també de si allò «d’entrar a la pública perquè ja ho tindré per tota la vida» (s’ha sentit moltes vegades). Analitzeu si us plau les condicions dels docents de la pública i dels altres, no tenen massa a veure! Cal educació personal, dir «estigui tranquil a un regidor del govern», «què us paga ICL a Junts i a ERC?» (acusen de prevaricació?),«heu picat l’ham» (sí que són recargolats), «no me les he ‘patillat’»,«aviam si no tornes més». Jo dic: Insultant a tothom! En la seva línia. Personatges públics? Sí, demano respecte per a tothom! S’enfaden quan no els aproven les seves propostes. Ells poden dir, però no suporten que els diguin.

Habitatge: pisos buits, dificultat dels nouvinguts... sempre el mateix. Que els posin a casa seva. Ah, això no? Ocupacions sí, però que no els toquin a ells/es. Incoherent postura! Alberg públic, ja hi és, informeu-vos bé! Si sou tan bonistes, a casa vostra! Segur que així no se’n parlarà tant. La gent s’ha d’espavilar i donant tantes paguetes no s’espavilen!

Activitats extraescolars gratuïtes: Tot ho volen gratuït, és impossible fer-ho tot de franc. Que es jugui a futbol o bàsquet, a tocar i parar, a caniques, a la setmana, anar amb bicicleta... Quina mania a tenir els nens entretinguts per altri perquè no ens n’haguem d’ocupar els adults i no és només per anar a treballar (que això s’entendria) sinó per fer d’altres activitats que es poden sobreentendre (i llavors ens queixem que hi passen poc temps amb els fills)! Se’ls descarten les propostes per poca argumentació i només mirar-se el melic, anar a la seva i voler ajudar els seus, les seves prioritats només són temes socials mal explicats (hi tenen força cadires ocupades) i que no ajuden a la ciutadania manresana, només la forana, amb els calés dels que paguem cada dia. Sempre aprofiten per colar-hi alguna altra cosa col·lateral interessadament.

Junts, força encertat en les propostes i en els matisos, però diria que encara no han entès que els anys anteriors també hi eren al govern.

Impulsem no saben massa on ballen tot i està al govern. Comparteixo el fet de demanar respecte! Per una banda, el govern heu sortit dient que hi ha molts temes en conjunt i ben avinguts (per exemple PAM i d’altres) i quan va caure el govern Generalitat pels pressupostos us «tiràveu els plats pel cap». Com s’entén això?

Vox en contra de tot, no van a favor de Manresa, ni de Catalunya ni dels manresans, fan un paper... i ben galdós.

Grup nacionalista molt coherent i educats en les seves intervencions i es veuen que estan a favor de la ciutadania manresana malgrat que hi hagi algun grup/a/i/o/u que els insulti i desqualifiqui sovint i que són com deia abans els que no tenen l’educació personal com a prioritari i molta llengua llarga. Massa vehemència del regidor d’educació, precisament. Veig que la premsa desapareix a l’hora de dinar, també podrien esperar que acabés, com els polítics tot i que alguns, sorprenentment marxen. Quina informació tindran els ciutadans de tota aquesta estona? Espectacle vergonyós en certs moments. No recomanaré veure-ho als meus fills! En força estones no és un bon exemple democràtic, ni d’educació!