Noves aliances a la C-55

La Catalunya central coincideix amb una unanimitat aclaparadora en que el tram sud de la C-55 és inacceptable. En el que ja no hi ha tant acord és en què cal fer perquè deixi de ser-ho. Tradicionalment, polítics i societat civil han coincidit a expressar l’exigència d’una ampliació. Però a mesura que la Generalitat ha anat posant projectes i obres a sobre la taula, la coincidència ha anat desapareixent. Després d’anys d’anar fent sense expressar-ho clarament, ERC ha acabat aclarint que la seva posició és millorar la C-55 ampliant-la a tres carrils i avançar en l’alliberament del peatge de la C-16 per tal que sigui la veritable alternativa. I aquí s’acaba el consens. Aquest plantejament no és compartit per una bona part dels partits i de la societat civil, i aquest desacord està generant una mobilització en contra. Té tot el sentit: la C-16 gratuïta o amb un peatge molt tou, sobretot ara, amb la B-40, és l’alternativa a una autovia fins a Abrera, però no a una carretera decent al sud del Bages que necessita quatre carrils. I la reivindicació d’aquesta autovia està guanyant molt suport. Ara, Cambra de Manresa i Pimec s’hi posen al davant per liderar-la. Si la seva iniciativa prospera tindrem un mapa d’aliances nou. Un canvi rellevant en plena campanya.