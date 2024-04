«Voleu parar amb el xumba-xumba?»

La Festa Major Alternativa de Manresa està tant arrelada i incorporada que més que alternativa ja és complementària: un seguit de concerts que enriqueixen l’oferta d’activitats de la festa oficial. Podria organitzar-los el mateix Ajuntament, i en altres llocs és així, però llavors el fet d’assistir-hi perdria l’aura de revolta i desafiament que acompanya l’adjectiu «alternativa». Participar en l’organització de la FMA és el més a prop de fer la revolució que poden estar molts dels integrants, i a més a més, qui no és alternatiu durant la joventut arriba a l’edat madura amb un greu dèficit d’experiència vital. Per tot plegat, el binomi dinàmic entre l’institucional i el que se’n desmarca és positiu per a la comunitat. I a més a més els de la colla s’ho passen molt bé, que no és un benefici gens menyspreable. Però vet aquí que l’invent està en perill perquè una sèrie de veïns de la plaça Puigmercadal –de Cal Jorba, per entendre’ns– volen que els concerts no facin gaire soroll i acabin a hores raonables. I aquesta petició, ja em disculparan, desafia l’essència mateixa de l’esdeveniment. No es munta una FMA per deixar els altaveus a mitja potència i tancar la paradeta abans de mitjanit per les ganes de dormir d’alguns veïns poc sensibles a les naturals ànsies de gresca de la joventut –categoria que cada vegada inclou gent d’edat més avançada. La notícia que s’havia presentat un escrit de queixa a l’Ajuntament ha estat rebuda pels festaires amb un atac preventiu al govern municipal, i en particular a l’alcalde Marc Aloy. Abans de discutir si les ordenances diuen això o allò, l’avisen: ni se us acudeixi, perquè en pagareu un cost electoral molt car. D’això se’n diu començar les converses amb un cop sobre la taula. En el rerefons del conflicte hi ha la dialèctica no resolta sobre els límits del dret a la gresca allà on toca la frontera del descans, i no ens hi posem d’acord perquè molts que podrien aportar capacitat reflexiva la perden quan els amenacen el plaer mediterrani de fer el tronera.