1.476 manresans fastiguejats

Un total de 738 manresans han rebut o rebran la notícia que els ha tocat a la rifa una mesa electoral del 12 de maig. El seu nom va ser triat dimarts a l’Ajuntament en un sorteig amb ajuda informàtica, així que podran dir-los allò de la pel·lícula: «no és personal, és l’ordinador». D’aquestes 738 persones, només una tercera part es passaran la jornada a les incòmodes cadires que se solen destinar als presidents i vocals de les meses. Però tots hauran de ser a les vuit del matí a peu d’obra, els uns com a titulars d’alguna de les funcions i els altres com a primers i segons suplents. Els titulars gaudeixen de l’avantatge de conèixer d’antuvi els detalls de la condemna; als suplents, en canvi, els espera l’angoixa de no saber fins el darrer moment si hauran de quedar-se perquè el titular no ha comparegut. (Per cert: si no es presenten ni els titulars ni els suplents, l’autoritat té dret a agafar el primer votant de la cua; no tinguin pressa per anar a votar). A l’hora de la veritat la majoria dels suplents queden lliures, però ja els han trencat el cap de setmana. Ara bé, resulta que just després de les autonòmiques se sortejaran els 738 presidents, vocals i suplents de les eleccions europees del 9 de juny. Això vol dir que en poques setmanes la doble convocatòria haurà complicat la vida a 1.476 manresans, que no és cap xifra menor. Atès que la data de les eleccions europees es coneixia des de feia mesos, quedava en mans del Govern català l’opció de fer coincidir les dues votacions en una mateixa jornada. Van optar per separar-les quatre setmanes, i així van complicar innecessàriament la vida a 738 manresans de més o, si es vol, a gairebé 75.000 catalans, ja que la coincidència hagués permès que les mateixes meses gestionessin les dues urnes, com a les generals (Congrés i Senat). No té cap dificultat i facilita molt les coses: menys sortejats, menys anades a dels electors a votar, menys campanya indigesta. La veritat és que després del 12 de maig les europees ens faran una mandra indescriptible.