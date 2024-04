Més culs que caps dins l’olla

Invito a la reflexió honesta si llegint això algú s’avergonyeix d’haver contribuït a escampar per les xarxes socials la crispació que genera la batussa política en l’espiral de desafecció de la societat. Ja perdonareu l’arrencada, però cal llegir i valorar com utilitzen alguns les plataformes digitals per expressar les seves fòbies, i l’estil de contra argumentació visceral que suscita en d’altres. Per exemple: "Què passa quan votes català, tens majoria i et posen merda fregida, i quan votes esquerres i et posen merda fregida. I quan votes independència i no et donen ni autonomia?" "Que votin la merda fregida ells. És a dir qui és vol abstenir té tot el dret de fer-ho davant dels hipòcrites que es presenten com el que no són. Això sí és MERDA." "Es presenten 19 llistes a les eleccions del 12M i tots són una merda segons sento per aquí. Potser que proposem que s’implanti una dictadura, llavors ja no hi haurà el problema de votar i d’abstenir-se. Win-win!"... Així, cada dia, entre persones que es coneixen i deuen haver compartit moments de reivindicació il·lusionada. El comportament dels polítics en el debat parlamentari, els aparells de propaganda del partits i la seva influència en els mitjans de comunicació públics i privats , ajuden a la crispació i la polarització de la societat. Els canals X o WhatsApp els funcionen a la perfecció com més apugen el to dels continguts i es rivalitza a veure qui la diu més grossa. No hi ha debat assossegat, ni argumentació constructiva. S’opta per la desqualificació (com fan els polítics) i l’insult impune (emparat per les xarxes apel·lant a la llibertat d’expressió) per imposar el criteri que es pretén sigui hegemònic. Retrets personals i arguments emocionals són les úniques aportacions al debat. La crispació es cronifica, destarota la convivència i resta credibilitat a la democràcia. Així ens va, com evidencia l’estil d’aquest encreuament de missatges: "No voteu, aneu al bar". "El bar és per a tu, i sobretot demana aigua de l’aixeta encara que després no té la beguis". "Hahahaaa!!, ho faré"... D’altres aprofiten una foto que fa tuf d’estar manipulada per fer escarni al President de la Generalitat: "Cul o cap d’olla????". "Recollint vots? De debò??? A veure si es reuneix amb els catalans…". " Potser millor que es faci una selfie solet i es vegi com el veiem i plegui, i amb ell la colla de pallassos i pallassos que li llepen el cul de l’olla"... Segur que n’heu llegit de molt pitjors. És un no parar que aconsegueix l’objectiu dels interessats a tenir la societat enfrontada "incentivant la part visceral o menys racional dels votants", diuen els experts. Aznar ho va predicar, i li està sortint bé.