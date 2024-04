suport al comerç

L’Ajuntament de Manresa s’ha compromès a crear un segell d’establiment històric de la ciutat i establirà els criteris d’accés a aquesta distinció, a proposta del grup municipal del Front Nacional. Els comerços catalogats amb el segell d’establiment històric tindran accés a incentius, beneficis, possibles bonificacions fiscals i subvencions. Hauria de ser ben evident que els establiments comercials de llarg recorregut són fruit d’un cúmul de decisions encertades i un esforç perllongat que els han permès sobreviure. Donen caràcter i atractiu als carrers. Teixeixen vincles amb diverses generacions satisfactoris en ambdues direccions. Tenen en la memòria una poderosa arma per impulsar-se cap al futur. Recorden a la col·lectivitat que tan important es reinventar-se quan cal com no fer invents innecessaris i, fins i tot, perjudicials per a la comunitat. Tothom sap que és més fàcil destruir que construir i és un error perdre trajectòries a voltes centenàries per conjuntures volàtils de les quals se’n pot arribar a ser conscient quan ja no hi ha marxa enrere. Millor actuar abans.