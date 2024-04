El vigor de la Diada

Les xifres de fons no són bones ni per a la lectura, ni per al català ni, encara menys, per a la lectura en català, però a dia d’avui el vigor de la llengua i de l’edició en català, i de la venda de llibres en general, encara són prou potents per brindar-nos una diada de Sant Jordi esplendorosa, amb un munt d’autors locals que presenten novetats, totes en català, amb la narrativa catalana situada a un nivell absolutament homologable amb les millors del món occidental, i amb el fenomen inesperat de la supervivència de les llibreries. Fa deu anys, l’explosió de les vendes online -Amazon va començar venent llibres- combinada amb l’aparició de gegants com laFNAC feia vaticinar la fi de les llibreries petites, i els fets semblaven apuntar que seria així sense remei. Avui, ningú no ho diria. Manresa té dues llibreries obertes els darrers dos anys, una que es renova (també, lamentablement, té tancada la més antiga del país, la Roca) i, en total, set establiments oberts. Catalunya lluirà avui com un país esplendorós, com les roses que es regalaran. L’efecte visual potser millora la realitat, que no és tan joiosa, però avui toca gaudir-ne i punt.