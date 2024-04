Per Sant Jordi catalanegem

Ha passat Sant Jordi, que és aquell dia en què els catalans visitem parades adornades amb la senyera on es venen llibres en català i castellà i roses portades de Colòmbia i Equador. Aquests dies la televisió ha mostrat el darrer conreador maresmenc de la flor, i quan plegui ja no en quedarà cap, jardins a banda. No és només un tema de costos: es veu que les americanes són més grosses. Deu ser pel del clima.

Per Sant Jordi els catalans catalanegem. Les vendes de llibres en català durant el conjunt de l’any suposen un 30% del total, però en aquesta joiosa diada superen el 50%. Les roses són tan americanes com les dones que acompanyen els nostres avis, però les presentem embolicades en les quatre barres. I ens complau d’allò més que els estrangers badin una boca de pam i informin als seus països que aquí fem una festa envejable.

S’han venut moltes més roses que llibres. Tornant del Passeig cap a casa en el bus urbà vaig veure un jove carregat amb una dotzena de roses d’allò més ufanoses i ben presentades. L’home va saludar unes conegudes i els va detallar el motiu de l’abundància: una per a la seva mare, una per a cada germana, i la resta per a les noies de l’equip esportiu del que és entrenador. Una promesa de somriures a bord de la línia 2. Digui el que digui el tòpic, molts llibres es compren per a un mateix, però totes les roses es regalen.

Hem catalanitzat un sant que no ens és exclusiu. Entre d’altres països és patró d’Anglaterra, on la creu vermella sobre fons blanc és bandera nacional, dona nom a l’Estat de Geòrgia i l’invoquen a Moscou i moltes altres ciutats del món. Baden-Powell el va associar per sempre al moviment escolta. L’heroi que mata el drac per salvar la donzella és un mite no ja europeu sinó universal.

Tots els qui s’hi emparen se l’apropien, però l’interessant és la manera com el transformen d’acord amb la personalitat de cadascú. A Catalunya, amb roses, llibres, carrers plens i agafant-nos allò del drac amb un cert esperit burleta. Sant Jordi no ens fa; nosaltres el fem.