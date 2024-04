L’efecte Lombard

Manresa ha acollit aquesta setmana la 5a edició de l’Acusticat, un congrés d’àmbit català centrat en tot el referent a l’acústica, tant des del punt de vista tècnic com administratiu i, també, ciutadà. Entre els més de 400 assistents s’ha trobat a faltar la intervenció en segons quines taules -presentades com a reptes- d’una ciutadania que sovint es lamenta que no té ni veu ni vot. Temes com el de les festes a l’aire lliure versus el descans dels veïns i el de les terrasses al carrer van tenir com a protagonistes del contingut, sobretot, les exposicions tècniques dels ponents que, tot i ser molt interessants, no van tocar el moll de l’os dels problemes amb què es troben sovint moltes persones a casa seva, des del veí que té un gos que no para de bordar tot el dia, al que en té un altre que posa el televisor a tot drap a la nit, fins al fet d’haver de conviure al mateix carrer amb un bar musical que no té els aïllaments adequats. A Manresa, hi va haver un cas d’aquests en què hi ha veïns que fins i tot van haver de traslladar les habitacions a l’altra banda del pis per poder descansar a la nit perquè, cada cop que algú entrava o sortia de l’establiment i la porta quedava oberta, era com si a casa els entrés una orquestra sencera. Estaven amargats, i amb raó. Tal com ha explicat aquesta diari en el cobriment de l’Acusticat, la justícia i, també, la normativa, cada vegada tenen més en compte el dret al descans dels veïns. Ni que sigui un sol veí, va puntualitzar una lletrada que va intervenir en les sessions, si hi ha un tema de salut pel mig, es té en compte. Cada any, a Europa, moren 10.000 persones per temes cardíacs lligats a la contaminació acústica. No és una xifra anecdòtica. A l’Acusticat s’ha explicat que, justament per això, el nou reglament lligat a la Llei contra la contaminació acústica, serà més restrictiu. Rebaixarà els decibels màxims que s’admetrà que entrin en un domicili a la nit i serà més estricta pel que fa a les mesures prèvies per prevenir el soroll. Prevenir abans que curar. De tot el que s’ha parlat aquest dies, incloses les zones de tranquil·litat de les ciutats que quedaran recollides en una App que es podrà consultar, hi ha un terme que va portar a col·lació un dels experts que va explicar com havia creat un model de simulació del soroll que generen les terrasses al carrer. S’anomena l’efecte Lombard i és l’acte reflex que tenim els humans d’aixecar la veu quan estem en un lloc on hi ha soroll per fer-nos escoltar, la qual cosa fa que hi hagi més soroll i que haguem de cridar més. I així fins a l’infinit. Soroll sí, però amb seny.