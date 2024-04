Montserrat mil·lenari

Montserrat commemorarà el 2025 el mil·lenari de la seva fundació amb un miler d’activitats programades. Justament el 2025 s’escaurà també un aniversari temporalment molt més modest (el 25è) però no poc rellevant, com va ser el dels aiguats que van afectar greument tota l’àrea del monestir el juny del 2000. Aquell va ser un episodi tràgic, però que alhora va suposar per a Montserrat un rellançament de l’entorn de l’abadia, a partir del qual s’ha fet realitat un període de modernització, sobretot des del punt de vista d’infraestructures. Així, el santuari arriba a aquest mil·lenari adaptat de ple al segle XXI, refent-se clarament també d’un període de pandèmia que turísticament (i, en conseqüència, econòmicament) va ser un cop dur, i mantenint la flama de referència espiritual, en un sentit que va més enllà de l’estrictament religiós. El mil·lenari, doncs, no ha de ser només una celebració de passat, sinó, sobretot, una afirmació de present i una projecció de futur que reforci encara més aquesta posició icònica i referencial de Montserrat. I que el país, i en especial la Catalunya Central, ho sàpiga aprofitar.