Les motos i la C-16

El govern actual de la Generaliltat va anunciar que per al proper setembre, el pas de turismes, de dilluns a divendres, per la C-16 seria gratuït per als conductors. Va sorprendre que quedessin al marge les motos, que inicialment no havien de tenir dret a l’apliació del descompte. Segons han explicat a aquest diari fonts del departament de Territori, a partir de la propera tardor, les motos tindran el mateix tracte que els turismes i furgonetes. Per tant, tindran accés a tots els descomptes que s’hi apliquin. Aquesta via ja té un descomptes des de l’inici, pràcticament, per poder captar més trànsit. Ara es tracta d’una fórmula pràcticament de gratuïtat: la condició per obtenir-la és que el pas en un sentit i en l’altre pel peatge de Castellbell es faci en el mateix dia. Els camions, com fins ara, quedaran fora de l’acord de descomptes. Tot i que la queixa de motoristes estava carregada de lògica, també és cert que fins ara només havien tingut dret a un descompte general sense tenir possibilitat d’aplicar els que es van introduir fa gairebé una dècada. La correcció de Territori posa lògica en l’ordre dels descomptes.