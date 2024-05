Present ifutur de l’ExpoBages

Manresa viu aquest cap de setmana una nova edició de l’ExpoBages, una fira que avançava cap a la decadència en les darreres edicions al Palau Firal i que va viure un nou impuls quan va ser traslladada al centre de la ciutat. L’aposta pragmàtica de portar-la on hi ha la gent, renunciant a donar-li un entorn firal professional i replicant el que fan les fires multisectorials d’Artés o de Berga, i tornant als seus propis orígens, va resultar ser encertada. De fet, enguany encara ha tornat a créixer el nombre d’expositors.

Tanmateix, on l’Expo ha generat esperances és en el TecnoBages, una branca que vol portar l’esdeveniment una mica més enllà de l’exhibició de productes majoritàriament convencionals. Enguany es torna a celebrar, amb una posada en escena millorada. Aquest hauria de ser el puntal per convertir l’Expo en una font de valor afegit a mitjà termini. Caldrà veure’n el resultat enguany tant en termes de contingut com en termes d’assistència, però tot indica que en les properes edicions caldria anar injectant-hi progressivament més i més ambició i confiar que sigui alguna cosa més que un contrapunt benintencionat. El TecnoBages pot ser el factor diferencial que marqui distàncies amb les altres fires multisectorials. Per la seva mida i per la seva vocació de capitalitat, Manresa li ha de demanar a l’Expo que sigui una realitat en creixement.