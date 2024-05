Un reciclatge de plàstic

En ple compte enrere pels ajuntaments de la Cerdanya per posar-se al dia en la gestió de la brossa, el Consell Comarcal ha activat un nou programa de recollida que se centra en els plàstics de la ramaderia. Es tracta dels embolcalls que els ramaders utilitzen per ensitjar i pel farratge. La recollida també inclou altres elements com ara cordills d’embalar, malla i sacs de ràfia. En les últimes dècades la presència de bales de plàstic pels prats de la Cerdanya ha incrementat tot substituint l’hàbit tradicional d’emmagatzemar les bales als pallers o fer sitges comunitàries als pobles per després distribuir-les com a aliment pels ramats. La proliferació de les bales de palla de plàstic arreu, blanques, negres o de color rosa, i la seva deficient gestió a l’hora de llençar l’embolcall creava un contrast insuportable amb el discurs de l’administració sobre la necessitat d’anar reduint l’ús de les bosses de plàstic d’un sol ús i, en tot cas, substituir-les per les de material biodegradable. Els prop de dos-cents ramaders cerdans que en la seva immensa majoria utilitzen els plàstic calculen que al cap de l’any son més de 70 tones les que es fan servir per embalar. Aquesta xifra és la que es calcula per la ramaderia d’una comarca com el Pla de l’Estany, de manera que a la Cerdanya el sector apunta que la xifra és e de ben segur més alta. Fins ara cada explotació se’n desfeia com podia: omplint els contenidors domèstics de plàstic i envasos dels pobles, enterrats o cremats. La magnitud de les xifres esdevé alarmant quan es posa de costat amb altres iniciatives molt properes. Des de l’any 2018 la Seu d’Urgell és un dels municipis pioners al país en la reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús que s’utilitzen en el transport d’aliments i productes de casa. El projecte ha tret les bosses dels comerços locals i les ha substituït per bosses de compostatge, que després es poden utilitzar pel cubell de la fracció orgànica. En paral·lel, des de l’any 2021 els botiguers tenen l’obligació de cobrar les bosses de plàstic per tal de conscienciar que cal anar eliminant-ne l’ús perquè son un element altament contaminant. Des de fa molts anys l’Alt Urgell i la Cerdanya viuen realitat molt diferents pel que fa a la separació de la brossa i el seu reciclatge, amb índex que, per un costat encapçalen el rànquing nacional amb el 56% i, per l’altre, el tanquen, amb el 27%. La gestió sostenible dels plàstics ramaders apunta a una revolta cada vegada més necessària i urgent a la Cerdanya.