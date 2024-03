La nevada d’ahir a cotes d’uns 700 metres, per exemple a Bagà i Guardiola de Berguedà, va ser la més important des del gener del 2021. En aquestes poblacions es van registrar entre 6 i 8 centímetres de neu, un gruix que anys enrere acostumava a ser un episodi habitual de cada hivern i que ara ha fet falta esperar tres anys. La nevada d’ahir va ser la més important de la temporada al Pirineu i va deixar gruixos significatius a la Cerdanya (sense complicacions a Puigcerdà, on la neu és habitual), a l’Alt Urgell (amb neu a la Seu, una imatge més difícil de veure), a punts del Solsonès i de l’alt Berguedà, on es va arribar al mig metre de neu al Mirador de Gresolet ( Gósol) o es van superar els 40 centímetres als Rasos de Peguera.

Tant l’acumulació de neu a alta muntanya com les pluges que es van registrar a tota la Catalunya Central van ser molt ben rebudes després d’un hivern meteorològic sec i amb reserves d’aigua sota mínims. L’aigua i la neu quan desglaci alimentaran les capçaleres dels rius Llobregat i Cardener i els pantans de la Baells i de la Llosa del Cavall.

Com a contrapartida previsible, la nevada d’ahir va provocar algunes incidències a les carreteres i problemes amb el subministrament de serveis.

Complicacions al Túnel del Cadí

Les intenses nevades a la Cerdanya i al nord del Berguedà van complicar ahir al matí la circulació a la C-16, l’eix del Llobregat, i van fer que diversos vehicles es quedessin atrapats per la neu a la zona del Túnel del Cadí. La neu acumulada a la carretera va agafar a molts conductors desprevinguts, la qual cosa va crear cert col·lapse a la via. Alguns van parar al mig de la carretera a posar cadenes i altres es van quedar al mig de la carretera sense poder avançar.

Es van viure moments caòtics, que el grup parlamentari de Junts ha qualificat de «caos circulatori» i ha anunciat que demanarà la compareixença al Parlament del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i del director del Servei Català de Trànsit, Jaume Lamiel. Per a Junts, es tracta d’un «col·lapse» fruit de la «manca de previsió per part del Departament d’Interior».

Vuit hores sense serveis a Gósol

El temporal de neu va deixar sense llum ni telefonia els veïns de Gósol, a l’alt Berguedà, on es van registrar uns 30 centímetres de neu. Segons va explicar a Regió7 l’alcalde, Rafel López, van estar vuit hores incomunicats, «sense llum, sense fibra i sense mòbil». A les 8 del vespre recuperaven els serveis.

A Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès, també hi va haver talls puntuals de llum, segons va comentar l’alcalde, Francesc Riu. A part d’aquesta incidència, no hi va haver afectacions. Es van acumular entre 10 i 15 centímetres de neu al poble, on les màquines llevaneus van netejar carrers i carreteres des de primera hora del matí.

Altres localitats del Solsonès van quedar ahir ben emblanquinades, especialment de la presa de la Llosa del Cavall en amunt. L’alcalde de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, en declaracions a aquest diari va dir que no s’havia hagut de tallar cap carretera però que van fer falta cadenes per accedir, per exemple, a l’estació d’esquí del Port del Comte.

Per a Bajona, la nevada «és molt bona» perquè «ens portarà aigua». A la tarda s’havien acumulat més de 40 centímetres de neu nova.

55 mm de pluja a Sant Salvador

La pluja també va tenir una presència destacada a la Catalunya Central. La quantitat més elevada d’aquest territori es va registrar a Sant Salvador de Guardiola amb 55,3 mm o litres per metre quadrat. A Artés en van caure 44,3 i a Manresa 42,4.

«Caldrien 7 o 8 episodis més»

Les precipitacions, en forma de pluja i de neu, van concedir una treva a la sequera, «però no n’hi ha prou». Ho assegurava el meteoròleg de Guardiola de Berguedà Marc Noguera: «Necessitaríem 7 o 8 episodis així per fer un gir a la sequera». Però, «serà aigua molt benvinguda a les capçaleres dels rius».

Recordava que no hi havia hagut una jornada de pluges abundants tan generalitzada des de l’octubre. I, amb cautela i prudència, pronosticava una primavera «amb cert dinamisme». Segons Marc Noguera, «els mapes del temps ens fan intuir que més enllà d’una setmana que ve tranquil·la, a partir de mitjans de març tornarem a tenir dies de pluja».