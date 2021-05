La meditació és una tècnica mil·lenària que compta amb molts seguidors en l'actualitat i que ajuda a controlar l'estrès, empatitzar amb els altres i en general a millorar la nostra qualitat de vida. Són molts per tant els seus beneficis i no sols en l'àmbit mental, ja que també milloren el nostre benestar físic tals com el sistema immunitari, corregir la nostra postura i aprendre a tolerar més el dolor.

Malgrat la seva aparença simple, no és fàcil, ja que requereix molta pràctica per arribar al punt de concentració necessari, sobretot al principi, per la qual cosa uns consells bàsics poden ser-nos de gran ajuda.