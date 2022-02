A Catalunya es detecten cada any uns 250 casos de càncer en infants i adolescents, amb una supervivència del 80%. El cap d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el doctor Lucas Moreno, destaca que cal seguir investigant per arribar al 100%, amb una aposta per l’oncologia de precisió.

Al Jan, de 12 anys, li van diagnosticar una leucèmia mieloide aguda el març del 2015, quan tenia 5 anys. Després del primer tractament, va recaure a finals d’aquell any, i el març del 2016 li van fer un trasplantament de donant de medul·la, que no va funcionar. L’estiu del 2017, un segon trasplantament, de sang de cordó umbilical, el va curar. Ara, el Jan i la seva família fan periòdicament visites de control amb els diferents especialistes de la Vall d’Hebron. «Valorem tota la feina que hi ha al darrere. Metges, investigadors, donants de medul·la, de cordó. És fantàstic que hi siguin tots per poder-los curar», diu el pare, Francesc Pascual.

Al Pau li van diagnosticar una leucèmia quan tenia 16 mesos. «Quan et donen el diag-nòstic, et cau el món a sobre. Un cop el tractament va funcionar i passen els anys, venim amb ganes a l’hospital», explica la família del Pau, que són de Girona i es van traslladar a Barcelona durant els mesos del trasplantament. «Si t’ensorres, també ho noten. Intentàvem fer-lo jugar. Fèiem el que podíem, però era tan petit i no ens deixaven entrar gaires coses a l’habitació».

El càncer infantil agrupa més de 40 tipus de tumors. Els més freqüents són la leucèmia, especialment la limfoblàstica; els tumors cerebrals; els neuroblastomes i els sarcomes, indica el doctor Moreno. Els resultats dels tractaments han millorat molt en les últimes dècades i la supervivència ara és pràcticament del 80%. El cap del Servei d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques assenyala que, tot i que els tumors dels infants solen ser molt agressius i els tractaments molt intensos, en la majoria de casos els resultats són bons. Quan s’aixeca la sospita que un infant pot tenir un càncer, s’accelera el procés perquè comenci a rebre el tractament com abans millor. «Volem curar-los tots, arribar al 100%, i que aquests nens puguin créixer i no tenir seqüeles de la malaltia o dels tractaments més endavant», destaca el doctor Moreno, que també és cap del Grup de Recerca en Càncer i Malalties Hematològiques Infantils del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Oncologia de precisió

«Hem arribat al màxim que donen la quimioteràpia i els trasplantaments. Ara hem d’investigar en nous fàrmacs. En l’oncologia de precisió, volem aconseguir fàrmacs específics per a cada pacient que ens permetin millorar els resultats. I en ser una malaltia minoritària, ho hem de fer conjuntament amb els col·legues d’altres centres de referència d’Europa i els Estats Units», exposa el doctor Moreno.

Aïllament en pandèmia

Lucas Moreno explica que aquests dos últims anys, amb motiu de la pandèmia de la covid, els infants amb càncer han estat molt aïllats. «No hem aturat cap tractament i els hem pogut administrar sense retards, però les famílies han tingut un impacte emocional més gran. S’ha hagut de quedar sola la mare o el pare amb el nen, sense poder rebre més visites. L’aspecte psicosocial s’ha vist afectat», lamenta. Tot i que en la majoria de casos la covid-19 ha estat lleu o asimptomàtica en aquests infants, els que reben tractaments com un trasplantament tenen les defenses baixes i tenen risc de desenvolupar símptomes més greus, diu.