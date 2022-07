El Departament de Salut de la Generalitat va començar la setmana passada a vacunar contra la verola del mico de manera preventiva al col·lectiu considerat d’alt risc de contagi per les seves activitats sexuals o per tenir el VIH, en un moment en el qual Catalunya ha superat els mil positius.

Després de Madrid, Catalunya és l’autonomia amb més casos de verola, que ja ascendeix a 1.025 positius, en la seva gran majoria homes d’entre 20 i 60 anys que van iniciar la simptomatologia entre el 5 de maig i el 16 de juliol.

L’administració a Barcelona d’aquesta vacuna preexposició s’ha organitzat al BCN Checkpoint, un centre que atén majoritàriament persones amb VIH o que no tenen aquest virus però que, per les seves pràctiques sexuals de risc, tenen més probabilitat de contreure’l, per la qual cosa prenen medicaments PrEP (Profilaxis preexposició), que redueix la possibilitat d’infecció.

Aquest col·lectiu, majoritàriament de persones LGTBI, és el que la Comissió de Salut Pública ha fixat com a prioritari en la vacunació en situació de preexposició, és a dir, abans que s’hagin contagiat de la verola.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha detallat que Catalunya disposa de 1.634 vacunes contra la verola, de les 3.500 que de moment han arribat a Espanya de la compra europea, una xifra que ha admès que és insuficient, tenint en compte que a la comunitat unes 6.000 persones prenen PrEP. «El principal objectiu és que les vacunes que hi hagi es posin i com més aviat millor, i insistirem al Ministeri de Sanitat perquè faci pressió –a Europa– per poder disposar de més vacunes», ha indicat Cabezas.

La vacuna Imvanex consta de dues dosis, amb un interval de 28 dies, si bé es pot allargar la segona per poder posar més primeres vacunes, que ja de per si mateix ofereixen una bona protecció.

Les vacunes de la verola del mico s’administraran, d’una banda, a les persones que mantenen pràctiques sexuals d’alt risc, fonamentalment, però no exclusivament, homes gais, bisexuals i altres homes que tenen sexe amb homes (GBHSH), incloses en programes de l’anomenada PrEP –profilaxi preexposició– al VIH o amb infecció per VIH. També, a persones amb un alt risc ocupacional. «La idea és vacunar el màxim nombre de persones com més aviat millor», ha recalcat Coll. D’altra banda, a contactes estrets que puguin ser vulnerables, per reduir la probabilitat que desenvolupin la malaltia (vacuna postexposició). Són infants, dones embarassades i persones immunodeprimides. En aquest cas, quan es faci l’estudi de contactes a la persona contagiada, es valorarà quins podrien rebre la vacuna.