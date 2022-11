La Plataforma M22 ™ combina 2 tecnologies, el tractament amb Llum Polsada Intensa (IPL) d’última generació amb el làser Lumenis.

És un tractament suau i ambulatori, que s’adapta a cada persona i tipus de pell.

Rejoveneix la pell i repara el teixit danyat, sense perjudicar la pell sana. Són especialment efectius a la cara, coll, escot i també en el dors de les mans, en l’eliminació de taques i lesions vasculars, el rejoveniment de la pell i les arrugues, el tractament de l’acne i les estries que apareixen en diferents parts del nostre cos com abdomen, cuixes o pits, les cicatrius postquirúrgiques i de l’acné.

Com es realitza?

La sessió sol durar entre 15 i 30 minuts. Es pot sentir una sensació càlida mentre s’aplica la llum sobre la pell, però el tractament és suau i no s’han de sentir molèsties. Al finalitzar s’aplica una crema regeneradora.És un tractament que s’adapta a cada persona i tipus de pell.

Obté resultats sorprenents en una varietat de problemes relacionats amb l’envelliment de la pell com taques provocades per l’edat i el sol, arrugues fines, i en la textura i to irregular de la pell. Generalment, es necessiten entre 2 i 4 sessions amb 2 a 4 setmanes de separació entre una i l’altra per aconseguir resultats òptims per a la majoria dels problemes de la pell. Les irregularitats com ara la pigmentació superficial, les taques de l’edat o el sol i les lesions vasculars poden eliminar-se en 1 o 2 tractaments.

Dr. Joan Sáez Dr. Onofre Sáez CIRURGIA PLÀSTICA I MEDICINA ESTÈTICA www.drsaez.com

És un tractament que pot ser únic o bé que es pot combinar amb els farcits o el botox.

Es podrà reincorporar a la vida quotidiana de forma immediata. Es recomana no exposar-se a la llum solar de manera directa durant els dies següents al tractament i aplicar filtre solar. Un tractament domiciliari regenerador pot ajudar a accelerar la recuperació posterior.