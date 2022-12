Les autoritats sanitàries de Mèxic estan preocupades davant l’impacte de la variant del coronavirus Xibalbà (BW.1), amb referència a l’inframon maia, la nova soca originària de Yucatán que està mostrant una evolució sorprenent. La Secretaria de Salut de la zona ha detallat un augment de 500 casos pels efectes de la nova variant i s’està investigant el seu comportament davant el temor que desencadeni una nova onada d’infeccions. Els estats on circulen principalment els contagis a Mèxic són Yucatán, Campeche, Tabasco i Quintana Roo.

Simptomatologia

La BW.1 és una subvariant de l’òmicron que procedeix del llinatge BA.5.6.2 (coneguda com a ‘Gos de l’infern’), que pel que sembla té el seu origen a Mèxic i s’ha tornat dominant a la península de Yucatán. Per ara, no s'ha registrat cap cas fora de les fronteres d'aquest país.

Es tracta d’una soca que esquiva les mesures de protecció establertes per a les anteriors, de manera que el risc de reinfecció és molt elevat i, així, la seva futura expansió internacional. Aquests són els símptomes més habituals que presenta: