Les substàncies químiques que s’acumulen a la vagina, possiblement procedents de productes d’higiene personal, poden contribuir al part prematur espontani, segons un nou estudi realitzat per investigadors del Col·legi de Metges i Cirurgians Vagelos de la Universitat de Colúmbia (Estats Units).

L’estudi de 232 dones embarassades va descobrir que un grapat de substàncies químiques no biològiques trobades prèviament en cosmètics i productes d’higiene estan fortament associades amb el part prematur.

«Les nostres troballes suggereixen que hem d’examinar més amb deteniment si les exposicions ambientals habituals causen parts prematurs i, en cas afirmatiu, d’on procedeixen», afirma Tal Korem, codirector de l’estudi i professor adjunt del Programa de Genòmica Matemàtica i dels Departaments de Biologia de Sistemes i Obstetrícia i Ginecologia de Colúmbia. «La bona notícia és que si aquests productes químics són els culpables, pot ser possible limitar aquestes exposicions potencialment nocives», afegeix. L’estudi s’ha publicat a ‘Nature Microbiology’.

Complicacions del part prematur

El part prematur, és a dir, abans de les 37 setmanes de gestació, és la principal causa de mort neonatal i pot provocar diversos problemes de salut al llarg de la vida.

Dos terços dels parts prematurs es produeixen de forma espontània, però malgrat les nombroses investigacions realitzades, no existeixen mètodes per predir o prevenir el part prematur espontani.

Diversos estudis han suggerit que els desequilibris al microbioma vaginal exerceixen un paper en el part prematur i altres problemes durant l’embaràs. Tanmateix, els investigadors no han pogut relacionar de forma reproduïble poblacions específiques de microorganismes amb resultats adversos de l’embaràs.

Investigació

L’equip d’investigació, codirigit per Korem i el doctor Maayan Levy, de la Universitat de Pennsilvània, va decidir adoptar una visió més àmplia del microambient vaginal analitzant el seu metaboloma. El metaboloma és el conjunt complet de petites molècules que es troben en un nínxol biològic concret, inclosos els metabòlits produïts per les cèl·lules i microorganismes locals i les molècules procedents de fonts externes. «El metaboloma pot considerar-se una lectura funcional de l’ecosistema en el seu conjunt», afirma Korem. «El perfil del microbioma pot dir-nos qui són els microbis; la metabolómica ens acosta a la comprensió del que fan els microbis».

En l’estudi actual, els investigadors van mesurar més de 700 metabòlits diferents en el metaboloma del segon trimestre de 232 dones embarassades, inclosos 80 embarassos que van acabar prematurament. Així, l’estudi va trobar múltiples metabòlits que eren significativament més alts en les dones que havien donat a llum abans de temps que en les que ho van fer a terme.

«Alguns d’aquests metabòlits són substàncies químiques que no produeixen els éssers humans ni els microbis, el que anomenem xenobiòtics», explica Korem. «Entre ells hi ha la dietanolamina, l’etil-beta glucòsid, el tartrat i l’àcid etilendiaminotetraacètic. Tot i que no identifiquem la font d’aquests xenobiòtics en els nostres participants, tots podrien trobar-se en cosmètics i productes d’higiene», adverteix.

Un algoritme prediu el part prematur

Utilitzant models d’aprenentatge automàtic, l’equip també va desenvolupar un algoritme basat en els nivells de metabòlits que pot predir el part prematur amb bona precisió, cosa que podria aplanar el camí per al diagnòstic precoç.

Tot i que les prediccions van ser més precises que els models basats en dades del microbioma i característiques maternes (com edat, IMC, raça, antecedents de part prematur i parts anteriors), el nou model encara necessita millores i una validació més gran abans que pugui utilitzar-se en la clínica.

Tot i les limitacions actuals, afirma Korem, «aquests resultats demostren que els metabòlits vaginals tenen el potencial de predir, amb mesos d’antelació, quines dones tenen probabilitats de donar a llum abans de temps».