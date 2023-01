Experts en biologia sintètica del Centre de Regulació Genòmica i Pulmobiotics han dissenyat, per primera vegada, un bacteri que actua com una 'píndola viva' al pulmó. El tractament redueix les infeccions pulmonars agudes en ratolins i duplica la taxa de supervivència, segons els resultats de l'estudi, que s'ha publicat a la revista 'Nature Biotechnology'. El tractament està dissenyat per combatre els bacteris resistents als antibiòtics i en el marc de l'estudi ha permès dissoldre amb èxit les biopel·lícules que s'acumulen a la superfície dels tubs endotraqueals de pacients amb pneumònia associada al ventilador, la principal causa de mortalitat hospitalària.

Segons indiquen els investigadors, la 'píndola viva' assetja els bacteris resistents als antibiòtics, obrint orificis a les parets cel·lulars i creant uns punts d'entrada fonamentals perquè aquests fàrmacs les envaeixin i eliminin infeccions a l'origen. La recerca, que compta amb el suport de la Fundació 'la Caixa', obre la porta al disseny de diferents ceps de la 'píndola viva' per abordar altres tipus de malalties respiratòries com el càncer de pulmó, l'asma o la fibrosi pulmonar. El grup també dissenya noves proteïnes que poden ser administrades per aquesta 'píndola viva'.