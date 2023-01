Aprofitant aquesta onada de fred podem explorar els beneficis de submergir-nos en aigua freda i nedar, és una pràctica centenària en algunes poblacions i tot que no està exempta de riscos.

A les persones que fan una adaptació progressiva els aporta molts beneficis: Es sotmet el sistema cardiovascular a un estrès equiparable a fer un exercici d’alta intensitat. Redueix el colesterol. Millora el sistema immunitari, redueix la inflamació autoimmune, millora el dolor, redueix el temps de recuperació de lesions esportives. Augmenta la grassa marró (que produeix calor, consumeix molta energia i aprima) i redueix la grassa blanca que és la perjudicial. Millora l’activitat de la insulina.

Els nedadors d’aigua freda reconeixen millorar la salut mental gràcies a aquesta pràctica i la gaudeixen molt. Tot i així no qualsevol persona pot iniciar-se sense un reconeixement mèdic previ i adequada adaptació progressiva. Hi ha casos descrits de millora del dolor per dos possibles motius: Distracció del cervell i no estar tant pendent del dolor i el fet d’obligar-se a moure.

A Clínica Salvans dolor muscular i articular a Manresa us mantenim al dia per millorar tots els aspectes de la vostra vida que us faciliten viure sense dolor. Sempre prioritzant l’interès del pacient de prendre el mínim de fàrmacs i amb teràpies abraçades de medicina personalitzada com les infiltracions amb sèrum ric en citoquines. Demana informació!