La deterioració auditiva és sorprenentment comuna en la nostra societat i afecta l’11% de la població. Un 25% de les persones afectades amb pèrdua auditiva són menors de 65 anys, el que significa que aquests problemes auditius comencen cada vegada abans. Per sort, Soler Centre Visual té al teu abast la millor tecnologia dels millors fabricants del món.

Els audiòfons del tipus ITC estan dissenyats per col·locar-se al terç inferior de l’oïda externa i són ideals per usuaris amb pèrdues auditives de lleus a moderadament greus. Són el tipus d’audiòfon més petit i menys visible del mercat. Es poden col·locar més endins del conducte auditiu, per la qual cosa són inapreciables a simple vista.

També són menys propensos a agafar sorolls molestos com el del vent. Proporcionen una major facilitat d’ús i confort en entorns d’escolta canviants o altament sorollosos. Utilitzen bateries molt petites.

Els ITC són un tipus d’audiòfon que es pot ajustar segons les necessitats i les preferències dels usuaris i tens la possibilitat de connectar-los a qualsevol dispositiu Bluetooth per escoltar àudio o participar en converses telefòniques amb un mans lliures.

