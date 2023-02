La salut mental encapçala el rànquing de les preocupacions per la salut al nostre país, per sobre del càncer i de la covid, segons l’estudi Global Health Service Monitor 2022, que IPSOS va publicar la tardor passada a la revista World Mental Health Day 2022, on també es destacava que:

El 63% d’europeus s’han sentit estressats el darrer any, i els afecta la vida diària.

3 de cada 10 persones, a nivell mundial, s’han sentit deprimides i sense forces.

Prop del 60% de la població a nivell global assegura que pensa sovint en la seva salut mental.

Gairebé el 80% de persones creu que la salut mental és tant o més important que la física.

De totes aquestes dades, la que més crida l’atenció és que només un 18% de la gent busca l’ajut de professionals i especialistes en salut mental, i més si tenim en compte que una quarta part de la població mundial assegura que en algun moment ha experimentat pensaments suïcides o d’autolesió.

Hem de tenir present que la majoria de la gent que pensa o fa efectiu un suïcidi, no és pel fet que no vulguin viure, sinó perquè el que no volen és patir més.

Els trastorns emocionals i de la conducta no són només una illa enmig d’un oceà, sinó que són un dels grans continents del conjunt de les problemàtiques psicosocials globals. L’estrès, les obligacions i les pròpies imposicions per voler ser, assolir o tenir, no fan més que adobar el camp dels nostres pensaments i sembrar constantment les preocupacions en tots nosaltres.

Queixar-nos d’allò que ens preocupa és una constant social, ara bé ocupar-nos-en i posar-hi remei ens costa molt, especialment quan parlem d’aquesta, encara massa nebulosa i desconeguda, malaltia que en diem salut mental.

No n’hi ha prou amb promoure polítiques socials i educatives globals per prevenir aquesta allau de problemes mentals, que també, sinó que per trobar millores personals en espais de temps raonables, calen accions i esforços individuals per aprendre a oxigenar i restar importància a determinats pensaments, cercant l’ajuda especialitzada que calgui.

Si som capaços d’entendre i reconèixer que la gent que va al psicòleg no és perquè tinguin problemes, que d’això en tenim tots, sinó per resoldre’ls, aleshores haurem fet un gran pas endavant per poder-nos ocupar de la nostra salut mental, millorar la pròpia salut emocional i avançar cap a un millor benestar personal.

Arturo Argelaguer Consultoria integral en Psicologia Clínica, Social i Organitzacional www.arturoargelaguer.com arturo@arturoargelaguer.com

Els especialistes en salut mental ni són mags ni tenen la solució per tot, però sí que ens aporten unes eines i ens proposen unes pautes que, si cadascú de nosaltres fa una mirada més ampla i s’hi posa a treballar, serem capaços de gestionar el nostre dia a dia d’una manera més eficient i menys traumàtica, a l’hora d’assolir els objectius.

Ocupar-nos de la pròpia salut mental i fer-ne prevenció activa n’és el camí.