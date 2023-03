Ja ho diuen els nutricionistes: a partir dels 35-40 anys el cos comença a perdre musculatura i això només millora si comences a fer més pesos i menys càrdio. És habitual veure com moltes persones, tinguin l'edat que tinguin, intenten baixar pes fent exercicis de càrdio.

Es maten a córrer o a caminar amb bici sense veure els fruits del seu esforç. Però tot això té una explicació: no aconsegueixes baixar de pes perquè no ho estàs fent bé. Els experts en nutrició, salut i esport asseguren que és tan important córrer una hora com treballar la musculatura. La pèrdua de massa ha de ser combatuda amb els exercicis adequats.

A l'hora de perdre pes hi ha diversos elements que has de tenir clars. El primer és que l'objectiu ha de ser tenir una vida més saludable, no sols perdre la panxa. I això s'aconsegueix millorant l'alimentació. Un altre consell fonamental que has de tenir en compte és que només aconseguiràs baixar de pes si caus en un dèficit calòric. És a dir: si cremes menys calories de les que ingereixes, no veuràs grans canvis al teu cos. Millora això incorporant a la teva rutina l'exercici.

Comença a fer esport gradualment

Que hagis de fer més esport no vol dir que sigui necessari anar diàriament al gimnàs. Més aviat al contrari. No és bo passar de 0 a 100 en un dia. És millor que comencis a poc a poc. Controla l'esport que fas amb una polsera que permeti et permeti controlar tant els moviments com les constants. Deixa el cotxe una mica més lluny del teu lloc de treball. Obliga't a moure't més i, sobretot, aprofita el teu temps lliure per passejar.

Una vegada que superis els 15.000 passos al dia (és el mínim de l'Organització Mundial de la Salut per estar saludable), podràs començar a córrer i a practicar esport. Veuràs els resultats en pocs dies. El teu cos anirà acostumant-se i rendiràs millor tant en el treball com en el descans.