L'ús de les xarxes socials i les aplicacions per a lligar ens han portat nous termes que, de ben segur, són desconeguts per moltes de les persones, sobretot, les més grans. Un dels més repetits en aquests entorns és la de ghosting, que passa quan algú desapareix d'un dia per a un altre sense donar cap mena d'explicació.

De fet, un nou estudi de la Universitat de Geòrgia, publicat en la revista Journal of Social and Personal Relationship, assenyala que, de les gairebé 1.000 persones que han estat analitzades, dos terços han acabat una relació incipient així: de la nit al dia i sense explicar quines són les causes d'aquesta decisió.

El ghosting pot perjudicar la salut mental de les seves víctimes i afectar les seves relacions sentimentals futures. Però, anem a pas a pas...

Què és el ghosting?

Ghosting prové de la paraula anglesa 'ghost', que significa fantasma. I no és una altra cosa que desaparèixer de manera inesperada per posar fi a una relació, ja sigui d'amistat o sentimental. Encara que, aquesta última és la més habitual entre els més joves.

No hi ha cap senyal que indiqui aquest final abrupte que, posteriorment, es tradueix en:

Deixar de respondre a les trucades i als WhatsApps.

Deixar de seguir-te en les xarxes socials.

I si no ha deixat de fer aquestes dues coses, cada vegada és més tallant i triga més temps a contestar.

En resum, ja no li interesses i no vol saber res més de tu.

Ghosting: quines són les seves conseqüències

Aquesta pràctica afecta tant en el pla emocional com en el relacional. Així ens ho explica Rubén Chacón-Cabanillas, infermer especialista en Salut Mental i membre de la AEESME.

"Genera sentiments de tristesa, d'incertesa, perquè no sap si aquesta persona tornarà a escriure't", comenta a 'Guías de Salud'. No obstant això, "no hem de culpabilitzar-nos, ja que és responsabilitat de l'altra persona, que és qui ha desaparegut sense donar senyals".

I això, en certa manera, podrà afectar en futures relacions sentimentals. "És veritat que tenir una experiència com aquesta pot produir certes reticències o distanciament, però per evitar aquestes situacions s'ha de treballar la confiança i la seguretat en si mateix perquè ens serveixi d'aprenentatge".

"Li pot passar a qualsevol persona que utilitza les xarxes socials per conèixer gent, i no implica que requereixi ajuda professional, sinó que, s'han d'adoptar una sèrie de mesures; les quals impliquen recolzar-se en el seu entorn i mantenir les seves activitats diàries. D'aquesta manera s'espera que pugui superar aquesta problemàtica i continuar amb la seva vida de la millor forma possible".

En canvi, si la persona que ha estat víctima de ghosting comença a aïllar-se o els seus sentiments li impedeixen continuar amb la seva rutina, "són casos puntuals en els quals sí que ha de demanar ajuda d'un professional de la salut mental".

Què he fet malament?

El ghosting pot generar sentiments de culpa, preguntar-se què ha pogut fer malament perquè l'altra persona desaparegui d'aquesta forma. I Chacón-Cabanillas, destaca que això repercuteix en l'"autoestima i en l'autoconcepte de la pròpia persona".

Però s'ha de ser conscient que "no ets culpable" i l'altra persona "té els seus motius i que poden ser aliens a la pròpia relació".

"Ha decidit acabar per una via ràpida, sense donar explicacions, però s'ha d'educar a les persones de la importància de parlar les coses, tant si no t'agrada com si no has aconseguit congeniar al cent per cent... el que podria evitar problemes en el futur".

Però, què pot portar una persona a actuar així? El primer que cal descartar és que a l'altra persona li hagi passat alguna cosa i aquest sigui el motiu principal de la seva "desaparició". Una vegada sabem que segueix amb la seva vida com si res hagués passat, la raó que podria haver portat a esfumar-se d'aquesta forma és la falta d'habilitats socials, "no saber dir que no".

"També hi ha persones que poden desaparèixer d'aquesta forma per preocupacions amb la seva pròpia seguretat, per la qual cosa cal promoure la importància de la comunicació oberta i honesta".

Això sí, no cal descartar que els dos no tingueu el mateix objectiu. Mentre un només buscava una trobada sexual i que la relació fora momentània, l'altre estava interessat en alguna cosa més.

Com afrontar el ghosting?

L'infermer especialista aclareix que "el primer és acceptar-ho. Ha succeït i es pot sentir tristesa, dolor i/o fins i tot vergonya. No cal qüestionar-se a un mateix i, molt menys, culpabilitzar-se".

Així mateix, recomana "no intentar contactar amb l'altra persona quan no t'està donant resposta i, possiblement, la raó que et doni tampoc serveixi".