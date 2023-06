Un mal de coll fort és el símptoma que més caracteritza les noves infeccions de covid-19. La pandèmia, malgrat que ja no és una emergència internacional (l’OMS va aixecar aquesta alerta el 5 de maig), continua existint. A Catalunya, el SARS-Cov-2 és el virus que més circula després del rinovirus (el del refredat comú), segons les xifres que actualitza setmanalment la Conselleria de Salut.

Els metges de primària continuen veient en les seves consultes contagis de coronavirus. «Tot i que a hores d’ara no ens preocupa tant quin virus és el que causa la infecció, sinó que les persones vulnerables estiguin protegides», assenyala Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).

Els símptomes, assenyala, segueixen sent semblants als de fins ara (mal de coll, mocs, febre, malestar), i per això «de vegades és difícil diferenciar la covid d’un refredat». «Veiem mals de coll, sí», diu Mestres Lucero.

Però com que els CAPs ja no fan testos (només als casos més greus) molts pacients desconeixen quin tipus d’infecció tenen. En tot cas, les precaucions han de ser les mateixes: bona higiene de mans i mascareta si hi ha una situació de risc de contagi a terceres persones.

Sospita de covid

Atès que en aquests moments ja no circulen la grip ni el virus respiratori sincitial (VRS), quan hi ha un mal de coll fort que no passa amb antiinflamatoris habituals (paracetamol o ibuprofèn) els metges sospiten que es tracta de covid-19.

A més, altres metges asseguren que els tests d’antígens que es venen a les farmàcies s’han quedat desactualitzats i per això ja no serveixen per detectar les noves subvariants d’òmicron. Sí que continuen funcionant les PCRs, que només es fan a les persones vulnerables o amb algun tipus de risc.

Tot i així, el fet que no hagi aparegut una variant diferent d’òmicron és una bona notícia, perquè com més canvia una variant, més possibilitats d’escapar a les vacunes.