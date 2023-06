Hi ha les addiccions a les drogues, a l'alcohol, al tabac, al joc o a Internet. Però en els darrers anys en aquesta llista s'hi ha inclòs també l'addicció als videojocs.

El seu increment en els darrers anys ha estat tan gran que el 2018 l'OMS va incloure el que s'anomena trastorn per ús de videojocs o gaming disorder, en la seva 'Classificació Internacional de Malalties'.

Des d'aquell any, l'addicció als videojocs entre els adolescents espanyols ha augmentat del 6,1% al 7,1% el 2021, segons 'l'Enquesta sobre l'Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya' (ESTUDES), que realitza la 'Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues'.

Aquest trastorn, tal com el defineix el Ministeri de Sanitat, és un patró de comportament respecte als jocs digitals o videojocs:

"Caracteritzat per un control deficient sobre el joc, augmentant la prioritat donada al joc sobre altres interessos i activitats diàries"

És un trastorn que afecta, fonamentalment, la població més jove.

Què determina l'aparició del trastorn per ús de videojocs?

Aquest trastorn que molts adolescents pateixen preocupa i molt els especialistes en addiccions.

Per això, el Grup de Recerca TXP de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) a Castelló, el qual lidera el professor Gonzalo Haro, responsable del 'Programa de Patologia Dual Greu de l'Hospital Provincial de Castelló', acaba de publicar els resultats del seu estudi per a detectar:

Quins són els estils de socialització parental que hi afecten

que hi afecten Quins trets de personalitat a l'adolescència predisposen a desenvolupar addicció als videojocs

Les seves conclusions, publicades a la revista científica Frontiers in Psychology, revelen que l'estil parental amb baixa afectivitat i comunicació es relaciona directament amb l'addicció a videojocs, així com indirectament en subjectes homes amb inestabilitat emocional.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors, pertanyents als Departaments d'Educació i Salut de la CEU UCH i a l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Provincial de Castelló, van fer un estudi transversal amb 397 adolescents de 3r i 4t de l'ESO de 6 instituts diferents, i el resultat va ser que el 6,8% presentava addicció als videojocs.

El trastorn per videojocs té molt a veure amb la família

Segons destaca el professor de la CEU UCH, Gonzalo Haro:

"Els objectius de l'estudi han estat avaluar els estils de socialització parental relacionats amb l'addicció a videojocs en adolescents i identificar diferències en les pràctiques de criança rebudes per adolescents sense addicció a videojocs, amb un ús excessiu i amb addicció als videojocs”.

També s'ha estudiat la relació entre l'addicció als videojocs i els trets de personalitat de l'adolescent, la psicopatologia i els problemes de conducta, alhora que el paper del gènere en aquesta relació.

"Els resultats indiquen que el perfil principal d'adolescent amb addicció als videojocs és home, amb inestabilitat emocional i amb una relació paternofilial amb poc afecte i comunicació", assenyala l'investigador

Els estils de relació paternofilial durant l'adolescència influeixen

L'adolescència és una etapa complicada de la vida on es produeixen grans canvis en diferents àmbits (desenvolupament físic, cognitiu, emocional i social). Canvis a què els adolescents s'han d'anar adaptant, de manera que això suposa vulnerabilitat a allò que els envolta.

Per això, en aquesta etapa és essencial la forma en què socialitzen pares i fills entre si, i que els investigadors situen en dos àmbits:

L'afecte-comunicació, relacionat amb el to emocional i el comportament dels pares cap als seus fills , pel qual els nens se senten estimats i acceptats com a individus dins de la família.

relacionat amb el to emocional i , pel qual com a individus El control estructura dels pares, relacionat amb el grau d'intensitat o tipus d'influència que els pares exerceixen sobre el comportament dels fills.

A més, el psiquiatre Francesc Rodríguez Ruiz, de l'Hospital Provincial de Castelló, que desenvolupa la seva tesi doctoral a l'Escola CEINDO del CEU sobre aquesta matèria, assenyala que:

"L'estudi reflecteix dos patrons d'ús patològic de videojocs:

Amb un perfil de joc excessiu, sense arribar a constituir criteris d'addicció, en què no influeix l'estil de criança, ni els trets de personalitat Amb un perfil d'addicció a videojocs que presenten més problemes en l'àmbit paternofilial, de personalitat i psicopatològic”

Factors de risc a la personalitat

A més de les relacions entre pares i fills també s'han tingut en compte els trets de personalitat (consciència, obertura, amabilitat, extraversió i neuroticisme) que són més proclius a desenvolupar addicció als videojocs.

Com a resultat, l'estudi va mostrar que actuen com a factors de risc per desenvolupar un trastorn per ús de videojocs:

La baixa amabilitat, entesa com a tendència a l'altruisme

Sociabilitat

Grau de cooperació

Sensibilitat envers els altres i les seves necessitats

El neuroticisme (tendència a ser neuròtic i sentir-se incòmode, amb canvis d'humor, ansietat, depressió , descontent i irritabilitat)

(tendència a ser i sentir-se incòmode, amb , descontent i irritabilitat) Una escassa relació afecte-comunicativa amb els pares

"Aquests resultats poden contribuir a dissenyar programes de prevenció específics per a aquest tipus d'addicció conductual als videojocs als instituts", destaca Francesc Rodríguez Ruiz.