Quan fa molta calor a l'estiu i vivim a una zona costanera, l'aigua del mar s'evapora i s'estanca a l'aire, per això no sempre és fàcil respirar i, quan és hivern o plou molt, l'aire humit passa exactament el mateix i costa molt d'eliminar. Les persones que viuen al camp, on hi ha molts arbres i vegetació, també pateixen aquesta situació.

Baixar la temperatura de casa hi pot ajudar

Vegem com eliminar la humitat que entra a casa. Algunes persones, per desfer-se d'aquesta humitat quan fa calor, intenten baixar la temperatura. Per fer-ho, encenen l'aire condicionat. Si bé és cert que l'aire es refreda, però, de fet, la humitat no és tant una qüestió de temperatura, sinó que depèn de la concentració de vapor d'aigua a l'aire. Perquè puguem respirar bé, aquesta no ha de superar un percentatge determinat. Normalment, s'indica el 50% com a quantitat d'humitat a l'aire. Però vegem com eliminar la humitat a casa de manera gratuïta.

Utilitzar un deshumidificador

Per eliminar la humitat es pot fer servir un deshumidificador, que no deixa de ser un aparell elèctric. El problema que té és que consumeix electricitat i això no és precisament rendible, a part s'ha de comprar l'aparell. Ara un deshumidificador costa una mitjana de 120 euros. Per descomptat, un cop encès, l'aire es comença a autoregular i la humitat comença a disminuir. No obstant això, no sempre és possible comprar un deshumidificador.

Una solució fàcil i que no et comportarà ni temps ni diners

La manera més fàcil d'eliminar la humitat de casa és canviant l'aire, així que obriu les finestres. Aquest flux de corrent és necessari no sols per eliminar la humitat, sinó també per aportar oxigen. Només cal obrir les finestres tres vegades al dia durant uns minuts per evitar que la humitat es converteixi en floridura a les parets de la casa.

Tot i això, aquest senzill truc no sempre funciona, sobretot quan hi ha poc corrent i la humitat s'estanca a l'aire, tant dins de la casa com fora. En aquest cas, cal recórrer a un altre remei.

La sal gruixuda actuarà com a deshumidificador

Al rebost tenim sal gruixuda, que per la seva pròpia naturalesa atrau naturalment la humitat. Si deixem el pot de sal obert durant unes hores, podrem comprovar com s'ha coagulat. Així que, si agafem un recipient, podem tallar una ampolla d'aigua de plàstic per la meitat, i l'omplim de sal gruixuda, ens servirà com a deshumidificador. Podem preparar dos o tres recipients per treure la humitat del nostre habitatge.

Posem-los a l'habitació on volem reduir la quantitat d'humitat de l'aire i deixem que actuï. A poc a poc la sal anirà absorbint el vapor d'aigua de l'aire. La sal actua com a deshumidificador, però també arriba a un límit. Quan la trobem una mica humida i amb una mica d'aigua, l'haurem de canviar o si no la volem llançar podem fer aquest simple truc:

Només cal posar-la a la safata del forn i deixar-la uns minuts a 100 graus perquè torni a estar seca. Immediatament després estarà a punt per a treure la humitat de nou l'habitació. Un sistema gairebé gratuït que ens ajudarà en aquests dies tan humits.