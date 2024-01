Recentment, s'ha fet pública una nova edició de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH), que analitza l'excel·lència dels hospitals públics i privats espanyols. Els seus resultats es presenten en forma de diversos rànquings.

D'una banda, trobem el rànquing IEH general, amb els deu millors hospitals d'Espanya, i els respectius IEH Autonòmics, amb els cinc millors de cada regió. I per un altre, els IEH Especialitats, amb els tres millors centres hospitalaris de cada especialitat mèdica.

En el primer lloc en l'últim Índex d'Excel·lència Hospitalària 2023 en l'especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu se situa l'Hospital Universitari Ramón i Cajal. En segon lloc podem trobar a l'Hospital Ruber Internacional, i en el tercer a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

HOSPITAL UNIVERSITARI RAMÓN I CAJAL

L'Hospital Universitari Ramón i Cajal ocupa el primer lloc del rànquing IEH2023 de l'especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu. L'any passat va ocupar el segon lloc. En aquest centre podem trobar dos serveis relacionats amb aquesta àrea mèdica. D'una banda, el Servei de Gastroenterologia i Hepatología, i per un altre el Servei de Cirurgia General i d'Aparell Digestiu.

El Servei de Gastroenterologia i Hepatología s'especialitza en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l'aparell digestiu i fetge. Mentre que el Servei de Cirurgia General i d'Aparell Digestiu aborda totes les cirurgies de l'aparell digestiu i també intervencions senzilles o urgents d'altres especialitats. Una de les seves principals àrees d'actuació és la patologia oncològica. A més, dins del Servei d'Oncologia Mèdica hi ha una Unitat especialitzada, entre altres, en tumors digestius.

El Servei de Gastroenterologia col·labora en la formació de pregrau dels futurs metges mitjançant la seva vinculació a la Universitat d'Alcalà. I en tots dos Serveis es formen a metges interns residents. El centre també participa en recerques relacionades amb malalties hepàtiques i de l'aparell digestiu.

L'any passat, el doctor Enrique Rodríguez de Santiago, especialista del Servei de Digestiu de l'Hospital Ramón i Cajal, va rebre el Premi Nacional de Doctorat "Ciències Clíniques Quirúrgiques". També ha rebut un reconeixement el projecte 'Escola de Pacients de Càncer Colorectal' d'aquest centre, com a millor pràctica assistencial en el maneig de pacients amb tumors digestius, atorgat per part de la Fundació per a l'Excel·lència i la Qualitat de l'Oncologia (ECO).

HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL

L'Hospital Ruber Internacional és el segon centre del rànquing IEH2023 de l'especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu. L'any passat va ocupar la tercera plaça. L'hospital madrileny compta amb un Servei d'Aparell Digestiu i amb un Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu.

El Servei d'Aparell Digestiu se centra en el diagnòstic i tractament de patologies digestives, com poden ser les úlceres gàstriques, les malalties inflamatòries intestinals o el càncer gastrointestinal, entre altres malalties. Per part seva, el Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l'hospital abasta una gran varietat de procediments quirúrgics, encara que estan especialitzats en cirurgia oncològica. La tecnologia és clau, i compten amb els “últims avanços en imatge per a cirurgia laparoscòpica avançada, cirurgia radioguiada i cirurgia robòtica (Da Vinci)”.

Addicionalment, dins del seu Servei d'Oncologia Mèdica, disposen d'una Unitat de Tumors Digestius, per al tractament de càncers de còlon, estómac, esòfag, pàncrees, fetge i vesícula biliar.

Un dels punts forts de l'Hospital Ruber Internacional en aquesta especialitat és que és el centre privat espanyol amb més experiència en el tractament de l'esòfag de Barrett, i “l'únic centre del nostre país que realitza tractament endoscòpic d'aquesta patologia amb ablació per radiofreqüència”. El doctor José Miguel Esteban López-Jamar, cap de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva i de la Unitat d'Aparell Digestiu, compta amb més de 20 anys d'experiència en el seu tractament.

El doctor César Canales Bedoya, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Ruber Internacional, i expert en cirurgia de tiroide i biliopancreàtica, és un dels 100 millors metges d'Espanya, segons l'última llista Forbes.

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron entra en el rànquing IEH2023 de l'especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu, i ho fa en el tercer lloc. Dins d'aquesta àrea de la medicina, l'hospital de Barcelona compta amb un Servei d'Aparell Digestiu i amb un Servei de Cirurgia General i Digestiva. Una estructura similar a la dels altres centres ressenyats.

El Servei d'Aparell Digestiu compta amb una àrea d'hospitalització, consultes externes i servei d'urgències. A més, disposa de quatre Unitats especialitzades: Atenció, Crohn, Colitis, Motilitat, Sagnants i Pàncrees. El Servei de Cirurgia General i Digestiva, per part seva, també es divideix en quatre Unitats Autònomes: Cirurgia de Còlon i Recte, Cirurgia Endocrina, Metabòlica i Bariátrica, Cirurgia Esofagogástrica i Cirurgia de Paret Abdominal.

Tots dos Serveis estan implicats en la docència en el grau de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en la formació d'especialistes dins del programa MIR (metges interns residents). D'igual mode, tots dos Serveis formen part de sengles grups de recerca dins del marc del Vall d'Hebron, Institut de Recerca. El Servei d'Aparell Digestiu també col·labora amb l'àrea d'Inflamació Gastrointestinal i Neurogastroenterología del CIBERehd.

Un exemple de recerca en la qual han participat els especialistes del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, és la que va determinar que la infecció per COVID-19 augmenta el risc de desenvolupar la síndrome de l'intestí irritable a llarg termini.