Les agulletes, també conegudes com a dolor muscular d’aparició retardada, són una experiència comuna per a aquelles persones que han realitzat exercici físic intens o han participat en una activitat física a la qual no estan acostumats. Encara que les agulletes són una part natural del procés d’acondicionament físic, el seu origen i els detalls darrere d’aquest fenomen sovint desconcerten molts. És important saber que, tot i que hi ha diverses teories, les agulletes encara són un enigma per la ciència i, a més, per això sempre han anat sorgit també diversos remeis casolans que, habitualment, no funcionen ni fan cap bé al cos.

Què són exactament les agulletes? Les agulletes són aquestes molèsties musculars que apareixen després d’un període d’exercici físic intens o d’activitat física inusual. Aquesta sensació de dolor, que sovint es descriu com a «molèstia muscular», generalment es fa evident de 24 a 72 hores després de l’activitat física. L’origen exacte de les agulletes no és totalment clar, però s’atribueix a microlesions musculars causades pel desgast excessiu dels músculs durant l’exercici. Aquestes microlesions desencadenen una resposta inflamatòria del cos, que provoca el dolor característic associat a les agulletes. Les agulletes poden manifestar-se després de l’exercici que involucra activitats noves o intensificades. Aquest dolor muscular pot acompanyar-se de rigidesa, inflamació localitzada i, ocasionalment, discreta disminució de la mobilitat. Són, sobretot, habituals en les persones que acaben de començar a fer esport, tot i que els esportistes experimentats també les senten quan proven nous exercicis, incrementen la intensitat dels entrenaments o varien el tipus d’entrenament. En general, les agulletes són inofensives i es resolen amb el temps. Tanmateix, en casos excepcionals, poden produir-se complicacions com ara lesió muscular més greu o afectació de les articulacions. És crucial escoltar el cos i buscar assistència mèdica si els símptomes persisteixen o es tornen més aguts. Tot i que tornar a fer esport mentre es pateix d’agulletes no és cap problema, activar de nou la zona afectada, sobretot si el període de descans no ha sigut l’adequat segons les capacitats de cada persona, pot comportar un risc de lesió muscular més greu. Tot i això, si s’ha descansat prou, treballar un múscul que encara té agulletes no suposa cap problema i, de fet, l’exercici pot inclús reduir-les. La durada de les agulletes varia d’una persona a una altra i depèn de factors com la intensitat de l’exercici, la condició física individual i la resposta del cos. En general, la molèstia sol disminuir gradualment en uns pocs dies a una setmana, a mesura que el cos es recupera de les microlesions. Mite: Les agulletes són senyal de bons entrenament Realitat: Les agulletes no són indicador exclusiu d’un entrenament efectiu. Poden aparèixer fins i tot amb rutines lleugeres o si s’introdueixen nous exercicis. Mite: Estirar abans de l’exercici evita les agulletes Realitat: Estirar abans de l’exercici pot ser útil per millorar la flexibilitat, però no hi ha evidència concloent que eviti les agulletes. L’escalfament gradual és més eficaç. Mite: L’àcid làctic és el culpable de les agulletes Realitat: L’antiga creença que l’àcid làctic és responsable del dolor muscular post-exercici ha estat desmentida. Les agulletes estan més relacionades amb microlesions musculars. Mite: Més exercici durant les agulletes accelerarà la recuperació Realitat: Continuar amb exercicis intensos mentre es tenen agulletes pot augmentar el risc de lesions. És preferible donar temps al cos per recuperar-se. Mite: Beure alcohol després de l’exercici prevé les agulletes Realitat: No hi ha evidència científica que indiqui que l’alcohol prevé les agulletes. És important mantenir-se hidratat amb aigua. De fet, la ingesta d’alcohol alenteix la recuperació muscular. Mite: No tenir agulletes significa que no t’estàs esforçant Realitat: La presència o absència d’agulletes no és un indicador fiable de l’esforç. La genètica, l’adaptació i altres factors influeixen en la resposta muscular.