Gaudir d’espectaculars paisatges, practicar activitat en plena natura, respirar aire pur, la sensació d’adrenalina en les baixades... són alguns dels beneficis que pot aportar la pràctica de l’esquí. I és que aquesta activitat esportiva és una de les més completes que hi ha, ja que en realitzar-la es treballen tots els músculs del cos. Però no tot són avantatges. Es tracta d’un esport força exigent que suposa fer treballar braços i cames, girs de cintura... i això implica un gran desgast físic. Per aquest motiu, el risc de lesió és molt més elevat que en d’altres esports.

El Dr. Joan Camí, traumatòleg del CIMETIR de la Clínica Sant Josep, explica que «les lesions més comunes en esquiadors són a les extremitats, tant a les inferiors com a les superiors, i que poden derivar en esquinços, ruptures de lligaments o, fins i tot, en fractures». Les més freqüents es produeixen als genolls, a les espatlles i als braços.

En aquest sentit, el traumatòleg afegeix que sovint aquest tipus de lesions es podrien evitar si es tinguessin en compte tot un seguit de recomanacions i mesures abans de llançar-se a la pista.

Per exemple, en l’esquí, igual que en qualsevol altre esport o activitat física, és important fer un bon escalfament per activar el cos i reduir el risc de lesions. El Dr. Camí comenta que «poques vegades veiem a pistes persones que es preparin correctament davant d’una activitat amb una exigència física com és la pràctica de l’esquí», i afegeix que els estiraments «són bàsics per minimitzar riscos».

Però aquesta, tot i ser una de les mesures més importants no és l’única. «Fer servir un equip adequat, com el casc, roba impermeable, tèrmiques, esquís amb fixacions, respectar les normes de seguretat, o tenir presents les condicions meteorològiques, com ara el fred, la qualitat de la neu o el grau de visibilitat també són fonamentals».

En resum, per evitar les lesions més comunes en l’esquí és essencial utilitzar l’equip de protecció adequat, mantenir una tècnica apropiada, escalfar-se correctament i estar alerta del clima i les condicions de la pista. La consciència dels riscos i una bona preparació seran claus per prevenir lesions en l’esquí i gaudir de l’esport de forma segura.

Malgrat seguir aquestes indicacions, hi haurà vegades que la lesió serà inevitable i caldrà comptar amb un equip de professionals expert com el que forma el CIMETIR, el Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació de la Clínica Sant Josep. Si és el cas i voleu posar-vos en contacte amb el centre per demanar informació o sol·licitar una cita podeu fer-ho a través del telèfon 93 872 49 31.