A l’hivern augmenta la incidència de malalties respiratòries, com ara el refredat, la grip i la bronquiolitis. Són malalties que es transmeten fàcilment d'una persona a una altra a través de les gotetes que s'expulsen en tossir, esternudar o parlar.

Refredat Comú

És una infecció viral que afecta les vies respiratòries superiors, causada principalment per virus del grup rinovirus.

Grip

La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. Els casos de grip en la població augmenten amb l’arribada del fred; a Catalunya és freqüent que es presenti l’epidèmia a partir de la segona quinzena de desembre i primeres setmanes de gener.

És una infecció viral que afecta les vies respiratòries superiors i inferiors. La grip comença de forma brusca i els símptomes inclouen: febre alta, tos seca, mal de cap, dolor muscular i fatiga. En la majoria de casos, les persones es recuperen en una o dues setmanes. En els infants molt petits i les persones grans, pot provocar complicacions greus. Per prevenir aquestes complicacions i evitar la infecció, la vacunació és la mesura més efectiva.

Bronquiolitis

La bronquiolitis afecta principalment els nadons i els nens petits. Generalment està causada pel virus respiratori sincicial (VRS) i cada any és la causa més freqüent d’hospitalització en infants menors de dos anys. Durant els primers 2-3 dies els símptomes de la bronquiolitis són similars als del refredat comú i poden incloure congestió nasal, tos seca i febre.

A mesura que la malaltia evoluciona, sobretot en infants menors d’un any d’edat, la tos pot augmentar i afegir-s’hi dificultat respiratòria i sorolls pulmonars. Com a conseqüència, l’infant pot presentar dificultats per menjar o vòmits.

El procés acostuma a durar entre 7 i 10 dies, però la tos pot persistir fins a 2-3 setmanes. A vegades, cal l’ingrés hospitalari.