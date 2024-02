Cuidar-se és fonamental pel nostre benestar físic i mental. A més, si et sents inflat constantment i no saps com reduir la panxa, aquí et portem el remei. A més, aquesta dieta t'ajudarà en cas que tinguis alguna malaltia inflamatòria. Una inflamació aguda no és res greu, però quan la nostra inflamació es torna persistent, la nostra salut pot veure's afectada molt negativament. Avui coneixeràs com fer una dieta antiinflamatòria per ajudar el teu cos a fer net.

Per què s'inflama el cos Quan el nostre sistema immunitari detecta una amenaça, sovint, es produeix una inflamació. Amb aquest acte, el cos protegeix el nostre cos de possibles infeccions i lesions. Però, com hem dit anteriorment, quan aquesta inflamació es torna crònica és per què potser darrere hi ha un problema més greu: artritis, inflamació cardíaca, diabetis o càncer. Els aliments prohibits Si pateixes d'inflamació crònica o tens inflamació abdominal, per exemple, aquests aliments hauran d'estar prohibidíssims en la teva dieta: Alcohol

Greixos trans i saturats

i saturats Sucres refinats i carbohidrats processats

i carbohidrats processats Carn vermella i processada Coneix la importància de la inflamació en l’esclerosi múltiple La dieta antiinflamatòria Aquesta dieta busca aliments que ajudin a reduir la inflamació del cos: Greixos saludables com l'oli d'oliva, l'alvocat i peix, el qual conté omega-3

com l'oli d'oliva, l'alvocat i peix, el qual conté Fruites i verdures , riques en antioxidants i fitonutrients. Treballen directament sobre el procés inflamatori

, riques en i fitonutrients. Treballen directament sobre el procés inflamatori Espècies i herbes com la cúrcuma i el gingebre. Actuen com a agent antiinflamatori

com la i el gingebre. Actuen com a agent antiinflamatori Grans integrals , contenen més fibra i són menys inflamatoris que els grans refinats

, contenen més fibra i són menys inflamatoris que els grans refinats Fonts de proteïnes magres com el gall d'indi, el pollastre i els llegums Els 5 beneficis de la dieta Si pateixes d'una malaltia autoimmune, la salut t'ho agrairà; els símptomes es reduiran considerablement Perdràs pes i aconseguiràs mantenir-te en un pes saludable. A més, la teva sacietat estarà a ratlla Milloraràs les digestions pesades i el teu sistema digestiu ho notarà La teva pell estarà més saludable i reduiràs l'acne Reduiràs notòriament el risc de patir malalties cròniques Com implementar la dieta antiinflamatòria Per començar amb aquesta nova rutina alimentària, primer has de començar augmentant la quantitat de fruita i verdura que menges. Això ho has de fer gradualment. Mira de menjar fruites i verdures de diversos colors. En la diversitat està la salut. Per tal d'integrar els altres aliments a la dieta, us deixem unes petites pautes: L'oli d'oliva el pots utilitzar per cuinar, els fruits secs i les llavors les pots posar en amanides o en la verdura, per exemple. Una altra opció és afegir-los al iogurt.

el pots utilitzar per cuinar, per exemple. Una altra opció és afegir-los al iogurt. Referent a la pasta, només has de canviar els grans refinats pels integrals . Tot i que, al principi el sabor et pot semblar una mica diferent, finalment t'hi acostumaràs. Un consell per tal de no fer un canvi massa dràstic és barrejar gra refinat amb integral a parts iguals . D'aquesta manera estarem introduint gradualment el gra integral al nostre paladar. En unes setmanes, el teu cos estarà acostumat i més sa.

. Tot i que, al principi el sabor et pot semblar una mica diferent, finalment t'hi acostumaràs. Un consell per tal de no fer un canvi massa dràstic és . D'aquesta manera estarem introduint gradualment el gra integral al nostre paladar. És molt importan t eliminar de la nostra llar tots els aliments processats i amb sucres afegits, com brioixeria, galetes, etc. El més recomanable és fer torrades amb un acompanyament més sa, per exemple.

El més recomanable és fer torrades amb un acompanyament més sa, per exemple. Limita el consum de carn vermella. El més recomanat és menjar peix, llegums i una mica de pollastre i gall d'indi. El teu cos t'ho agrairà. Pots seguir menjant carn vermella, però redueix el seu consum a dues vegades a la setmana. Els consells de l'especialista Lara Garcelán, coordinadora de la Unitat de Nutrició d'HM Hospitals de Torrelodones ens explica què és la inflamació crònica i com evitar-la, gràcies a la dieta antiinflamatòria. Recorda mantenir la dieta La dieta antiinflamatòria està basada en una evidència sobre la salut en general. Aconseguiràs disminuir la inflor i la inflamació crònica. Veuràs com et trobes millor i com els efectes d'altres malalties també minven. A què esperes per provar-la?