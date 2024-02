L'epilèpsia és una malaltia que afecta el cervell, provocant un trastorn cerebral. Malauradament, a Espanya, cada any es diagnostiquen entre 12.400 i 22.000 nous casos. Així doncs, hi ha una prevalença d'entre 31 i 57 casos per cada 100.000 habitants. Una malaltia que si no se sap com fer-li front, pot acabar amb la teva vida o amb d'algun ser estimat. En aquest article coneixeràs la malaltia, les dades i què fer en cas de trobar-te davant una crisi epilèptica.

Ahir, 12 de febrer es va celebrar el Dia Internacional de l'Epilèpsia La història de l'epilèpsia en l'art A Roma, a l'Església de Santa Maria de la Victòria, el visitant pot veure una de les obres més importants del barroc italià, “L'èxtasi de Santa Teresa” realitzat per Bernini. Es tracta d'una bella escultura que mostra els famosos embadaliments que la santa d'Àvila descrivia a les seves obres. Embadaliment, èxtasi... i ara, alguns experts pensen que podrien ser atacs epilèptics. I és que són molts els personatges històrics (Dostoievski, Newton, Joana d'Arc, Napoleó Bonaparte...) que es creu que van patir aquesta malaltia crònica del sistema nerviós. Un robot permet operar a Catalunya epilèpsies que no tenien tractament La Lliga Internacional contra l'Epilèpsia defineix l'epilèpsia com: "Una alteració cerebral caracteritzada per la predisposició permanent de generar crisis i patir conseqüències neurobiològiques, cognitives, psicològiques i socials derivades d'aquesta condició. El seu diagnòstic és possible després d'una crisi aïllada, la qual, no sigui provocada". Les dades de l'epilèpsia Els nens són els que amb més probabilitat poden patir crisis, sobretot en els primers mesos de vida.

sobretot en els primers mesos de vida. Es calcula que uns 65 milions de persones al món pateixen aquesta patologia, i al nostre país es calcula que hi ha més de mig milió.

i al nostre país es calcula que hi ha més de mig milió. De fet, els experts calculen que entre el 2% i el 5% de la població espanyola patirà almenys una crisi epilèptica al llarg de la seva vida. A Espanya es diagnostiquen anualment, de mitjana, uns 20.000 casos. I és que l'epilèpsia pot afectar qualsevol persona, i qualsevol edat, encara que hi ha dues etapes vitals en què és més comú que apareguin les primeres crisis: La infància

La senectut Segons la Societat Espanyola d'Epilèpsia: Són els nens els que amb més probabilitat poden patir crisis, sobretot els primers mesos de vida. Després, segons van complint anys, aquestes probabilitats es van reduint, "mantenint-se estable durant la primera dècada de la vida, i tornant a baixar a l'adolescència". Però a partir dels 50 anys comença a augmentar novament el risc, especialment a partir dels 70 anys. Com actuar davant una crisi d'epilèpsia Per regla general, les crisis epilèptiques es produeixen per un excés de treball en l'activitat elèctrica d'algunes neurones que són excessivament sensibles. Aquestes crisis duren només uns segons o pocs minuts, i mentre es produeixen el pacient pot perdre el coneixement o tenir moviments involuntaris. Quines coses SÍ que hem de fer davant d'una crisi epilèptica Què fer si ens trobem davant d'una crisi epilèptica? Ningú millor que la Federació Espanyola d'Epilèpsia ens pot ajudar a fer front a un episodi com aquest. El primer que hem de tenir en compte és que hi ha diferents tipus de crisis epilèptiques, però hem d'actuar de manera molt similar davant qualsevol d'elles. Crisis convulsives en què la person a perd el coneixement, presenta rigidesa, cau a terra i comença a convulsionar.

en què la person Crisis parcials, en les quals el pacient està confús i realitza moviments automàtics.

en les quals el pacient Crisis en què l'únic senyal són comportaments inapropiats i que podríem confondre amb els d'una intoxicació alcohòlica o per consum de drogues. Davant de qualsevol d'elles, la Federació Espanyola d'Epilèpsia recomana que el primer és mantenir la calma perquè “un cop iniciada la crisi, no la podrem aturar”. En segon lloc, i encara que sembli un assumpte menor, cal allunyar els tafaners i treure qualsevol objecte perillós situat a prop de la víctima (hem de protegir la persona que té la crisi perquè no es faci mal). Com protegeixo la persona? Posant alguna cosa tova sota el cap

Afluixant la roba per facilitar la respiració

per facilitar la respiració Si porta ulleres també les retirarem

I el mateix farem amb qualsevol objecte amb el qual el pacient pugui fer-se mal.

Posar la persona de costat , perquè “qualsevol líquid a la boca pugui sortir sense causar perill”.

, perquè “qualsevol líquid a la boca pugui sortir sense causar perill”. I cal estar sempre pendent del rellotge perquè si la crisi dura més de 5 minuts hem d'avisar els serveis d'emergència. Què NO s'ha de fer davant d'una crisi epilèptica Segur que ho hem vist a la televisió alguna vegada, però no hem de forçar la persona perquè obri la boca ni posar-hi res a dins.

No traslladar la persona a un altre lloc.

No impedir que la persona es mogui o tremoli, i no tractar mai de parar les convulsions.

Tampoc no hem d'intentar despertar la persona.

I per descomptat, res de cridar-lo ni sacsejar-lo.

I encara que tinguem l'impuls de fer-ho, el millor és no donar aigua, aliments o medicació mentre dura la crisi epilèptica.