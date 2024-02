Tenir insomni i no poder dormir és una de les coses més trasbalsadores que us poden passar i, a més, és perjudicial per a la salut. Afecta negativament al dia, perquè acaba provocant cansament, que pot afectar el rendiment a la feina o en les tasques diàries.

Per això és bàsic dormir bé i descansar a la nit. Per a això hi ha aplicacions que us diuen a quina hora heu d’anar al llit per dormir set o vuit hores, i polseres d’activitat o rellotges intel·ligents que monitoren el cos mentre dormim.

Però si el teu problema és que no aconsegueixes adormir-te quan tanques els ulls, aquest truc pot fer infal·lible. Segons un estudi publicat el 2016 pels investigadors St-Onge MP, Kikic A i Pietrolungo CE de la Universitat de Colúmbia dels Estats Units, menjar-se dos kiwis abans d'anar al llit, pot ser clau per agafar el son més ràpid.

La serotonina del kiwi

El kiwi conté grans dosis de serotonina, que és l’hormona que ajuda a regular el cicle del son, i és ric en vitamina C i carotenoides, que tenen components antiinflamatoris, cosa que afavoreix el son i la seva durada.

Per a l’estudi, 24 persones van consumir durant quatre setmanes dos kiwis una hora abans de ficar-se al llit cada nit. I en fer-ho, van adormir-se un 42% més ràpid que els que no ho van fer i la seva capacitat per no despertar-se va millorar un 5%.

A més, el kiwi és bo per millorar el trànsit intestinal i amb aquest consell menjareu dues peces més de fruita de les cinc que heu de consumir cada dia.