L’equip d’otorrinolaringòlegs de la Clínica Sant Josep compta amb un nou aliat per detectar el vertigen: el Vídeo Head Impulse Test (vHIT). Es tracta d’una prova diagnòstica a través de la qual es determina el grau d’afectació i el funcionament del sistema vestibular, situat a l’orella interna i encarregat de mantenir l’equilibri, coordinar els moviments del cap i del cos, i fixar la mirada en un punt.

El Dr. Ricardo Bartel, otorrinolaringòleg de la clínica, explica que incorporar aquesta prova suposa “un pas més en la detecció d’una patologia que afecta molta gent, ja que el vHIT ajuda a diagnosticar el vertigen de forma més ràpida i còmoda”. Afegeix que també és important perquè, “a més de continuar tecnificant el servei, s’amplia la nostra capacitat de resolució, cosa que permet que els pacients no hagin de desplaçar-se a altres centres per poder-se fer la prova”.

El Vídeo Head Impulse Test se suma a la resta de proves que realitzen des del Servei d’Otorrinolaringologia i que ajuden en la detecció del vertigen, com ara l’audiometria o altres proves vestibulars.

L’aparell per fer la prova mesura el reflex vestibuloocular i detecta si tot funciona correctament o no. Segons el Dr. Bartel, aquest reflex es veu afectat en pacients que presenten vertígens, ja que “els seus ulls no són capaços de seguir el moviment ràpid del cap i és quan es genera una sensació de moviment”. La prova és indolora i consisteix en seguir, a través d’unes ulleres amb una càmera, un punt a la paret i intentar fixar la mirada. Seguidament, es fan moviments ràpids amb el cap en diferents direccions. L’objectiu és identificar els moviments del cap i la pupil·la per trobar anomalies.

El pacient amb vertigen pateix una sensació il·lusòria molt desagradable com si tot el seu entorn es mogués, quan no hi ha moviment real. El Dr. Bartel explica que “els episodis solen ser recurrents i poden durar des de segons fins a hores”. La causa més freqüent és el vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB), que es caracteritza per “episodis breus, però repetitius”.

De vertígens n’hi ha de diferents classes i el seu tractament dependrà de les causes i dels símptomes que el provoquin. Per distingir-ne el tipus i fer un bon diagnòstic, la informació que pugui proporcionar el pacient serà clau. Un cop fet el diagnòstic, es prescriurà el tractament més adequat, que variarà en funció dels símptomes. En molts casos, la recuperació de l'estabilitat pot millorar-se amb tractament rehabilitador. En cas de vertigen o altres patologies de l’oïda, podeu contactar amb la clínica a través del telèfon 93 874 42 98 o de l’app Espai Pacient.