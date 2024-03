La boira mental és un terme utilitzat per descriure un estat de confusió o desconnexió mental, falta de claredat mental i dificultat per concentrar-se o recordar coses. La persona que la pateix se sent incapaç de concentrar-se, recordar informació o processar pensaments de forma clara i efectiva.

Aquesta condició, generalment transitòria, pot ser el resultat d’una varietat de factors, incloent-hi l’estrès, la fatiga, la falta de son, la depressió, l’ansietat, les malalties cròniques, les lesions cerebrals i el consum de drogues. També pot deure’s a una dieta poc saludable, trastorns hormonals, depressió, ansietat, trastorns d’atenció i problemes mèdics com la malaltia de Lyme i la fibromiàlgia. També pot ser un efecte secundari d’alguns medicaments.

Tot i que no és un trastorn mèdic reconegut per la comunitat científica, és un símptoma comú en molts trastorns mentals i mèdics, com per exemple la covid-19. Persones que han patit coronavirus, tot i que no hagin tingut símptomes greus, han descrit «pèrdua de memòria, dificultat per trobar paraules, problemes d’atenció i desconcertar-se per tasques simples», segons el doctor Alexander Merkler, neuròleg del Centre Mèdic Weill Cornell de Nova York (Estats Units). «Molts d’aquests pacients no han tingut cap accident cerebrovascular o infecció del cervell, no han patit convulsions ni res que fos neurològicament obvi durant la seva infecció per covid-19», matisa.

Lentitud mental

Els símptomes de la boira mental poden variar de persona a persona, però generalment inclouen dificultat per concentrar-se, pèrdua de memòria a curt termini, lentitud per processar informació, falta de claredat mental, confusió, dificultat per prendre decisions i sentir-se desconnectat de la realitat. Aquests símptomes poden ser extremament frustrants i debilitants, cosa que pot afectar la qualitat de vida d’una persona.

La boira mental pot ser perillosa perquè pot afectar la capacitat d’una persona per realitzar tasques diàries i activitats importants, com conduir, treballar, estudiar i cuidar-se de si mateix i d’altres. Pot augmentar el risc d’accidents i errors, i també pot afectar la capacitat d’una persona per socialitzar i mantenir relacions saludables.

Causes i tractaments

A més, la boira mental pot tenir un impacte negatiu en la salut mental i emocional d’una persona. Pot augmentar els sentiments d’ansietat, depressió, frustració i irritabilitat, cosa que pot afectar la capacitat d’una persona per fer front als desafiaments de la vida quotidiana i impedir-la buscar ajuda si és necessari.

Per tractar la boira mental, és important abordar les causes subjacents, com l’estrès, la falta de son i la dieta poc saludable. Els tractaments poden variar depenent del que la provoqui, però poden incloure canvis en la dieta i l’estil de vida, teràpia cognitivoconductual, medicaments per a l’ansietat o la depressió i tècniques de relaxació i meditació, com el ioga i l’exercici regular. Si els símptomes persisteixen, és important buscar ajuda mèdica i psicològica per determinar les causes subjacents i obtenir el tractament adequat.